WHO: a téli olimpia miatt nem fog nőni a Covid-fertőzöttek száma

2022.01.09 17:12 MTI

A WHO vészhelyzeti igazgatójának, Michael Ryannek a szavait az olimpiai ügyekben járatos insidethegames.biz ismertette, a mondandóból kiemelve, hogy a február 4. és 20. közötti olimpia nem jelent megnövekedett kockázatot a járvány terjedését illetően. A magas rangú tisztviselő a WHO álláspontját ismertetve hangsúlyozta: bizakodásuk alapját azok a védelmi intézkedések adják, amelyeket a kínai szervezők és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hozott a pandémia továbbgyűrűzésével szemben.



A rendelkezések értelmében a Pekingbe érkezők, majd zárt buborékrendszerbe kerülő olimpiai résztvevők naponta Covid-teszten esnek át, és ott tartózkodásuk idejére szigorú korlátok közé szorítják a személyes kontaktusokat, a járvány terjedése szempontjából veszélyt jelentő találkozásokat, miközben az olimpiai nyitány előtt a vírus ellen be nem oltottakra eleve háromhetes karantén vár.



A pandémiás félelmek az elmúlt hetekben a vészesen gyorsan terjedő omikron variáns megjelenését követően erősödtek fel, és a hatóságok a sportolók, tisztségviselők, újságírók védelme érdekében további szigorításokat léptettek életbe - írta a portál.



"Az intézkedések nagyon szigorúak és igen erőteljesek, s jelenleg nem látjuk, hogy különösebb kockázattal járna a játékok megrendezése" - mondta a WHO-igazgató.



A NOB, amely valamennyi érdekeltet fokozottabb éberségre szólította fel a Kínába indulás előtt, a múlt hónapban azt közölte, hogy a tavaly nyári, tokiói olimpia nem eredményezett megnövekedett számú Covid-esetet Japánban.