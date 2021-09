Olimpia

Tokió 2020 - Tíz évre eltiltották az izraeli ellenfél miatt visszalépő algériai cselgáncsozót

Tíz évig nem versenyezhet az az algériai dzsúdós, aki a tokiói olimpián nem volt hajlandó kiállni izraeli riválisával szemben.



Feti Nurint a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség (IJF) tiltotta el, s ugyanilyen időtartamú fegyelmi büntetést kapott edzője is - adta hírül az insidethegames.biz.



A harmincéves sportolót trénerével együtt már az ominózus, július végi visszalépést követően ideiglenesen felfüggesztették, akkreditációjukat visszavonták és el kellett hagyniuk az olimpiai falut, egyúttal fegyelmi eljárás indult ellenük, amelyet most zárt le az IJF.



A 73 kilogrammos Nurinra az ötkarikás játékokon a 32 között várt volna Tohar Butbul, a háromszoros Afrika-bajnok azonban bejelentette, visszalép az olimpiától, hogy ne kelljen megküzdenie az izraelivel.



"Nem volt szerencsénk a sorsolásnál, és meghoztuk a megfelelő döntést" - közölte akkor Nurin edzője, maga a dzsúdós pedig úgy fogalmazott: "Nem piszkolom be a kezeimet. A döntésem végleges, a palesztinok ügye fontosabb egy meccsnél".



Algéria hivatalosan nem ismeri el Izraelt szuverén államnak.