Tokió 2020

Egy másik fehérorosz olimpikon is Lengyelországba menekült

A tokiói olimpián szereplő Kriszcina Cimanouszkaja futó mellett egy másik fehérorosz élsportoló, Olga Szafronova lovas is Lengyelországba menekült, az ügyet biztonsági okokból eddig nem hozták nyilvánosságra - közölte vasárnap a lengyel sajtó.



Szafronovát kizárták a fehérorosz olimpiai csapatból, még mielőtt elindult volna a nyári tokiói játékokra. A helyi hatóságok arra hivatkoztak, hogy egyik lovánál doppingszert mutattak ki - közölte vasárnap a PAP hírügynökséggel a sportolót képviselő lengyel ügyvéd, Tomasz Wilinski.



Az olimpikon a döntés idején Lengyelországban tartózkodott, az ott végzett doppingteszt nem igazolta a Fehéroroszországban emelt gyanút. Szafronova az eset kapcsán bírálóan nyilatkozott a minszki vezetésről, ennek nyomán felkerült a "hazaárulók" listájára, amelyen akkor már több mint 40 más fehérorosz élsportoló is szerepelt.



A sportolónő akkor humanitárius vízumot kért a lengyel hatóságoktól önmaga, valamint élettársa számára.



Az ügy nyilvánossá tételéről azt követően döntöttek, hogy szombaton Joanna Kluzik-Rostkowska lengyel ellenzéki képviselő segítségével, a minszki lengyel külképviselet közreműködésével Szafronova két másik lovát is sikerült elhozni Fehéroroszországból.



Wilinski ügyvéd szerint a sportolónő lengyel állampolgárságot szeretne kérni, kettős állampolgárként ezt követően Lengyelországot képviselné a nemzetközi versenyeken. Kluzik-Rostkowska azt közölte a PAP-pal: Szafronova jelenleg már "az egyik legjobb, Varsó melletti lovastanyán" tartja lovait és folytatja az edzést.



Augusztus elején kapott lengyel humanitárius vízumot a minszki vezetést szintén bíráló Kriszcina Cimanouszkaja fehérorosz futónő, akit akarata ellenére fel akartak tenni egy Minszkbe induló járatra a fehérorosz olimpiai csapat vezetői a tokiói olimpia során, ő azonban japán rendőri segítséggel diplomáciai menedéket kért a tokiói lengyel nagykövetségen. Lengyelországban Cimanouszkaja ajánlatot kapott pályája folytatására.