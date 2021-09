Paralimpia-Tokió2020

Paralimpia 2020 - Ekler Luca ötödik lett 400 méteren

A T38-as kategória magyar indulója múlt szombaton negyedik lett 100 méteren, majd kedden 5,63 méteres világrekorddal nyerte meg a távolugrást. A 400 méteres távon eleve világcsúcstartóként indult, az 1:00.27 perces eddigi legjobb eredményt a lengyelországi Bydgoszczban rendezett Európa-bajnokságon futotta június elején.



A pénteki előfutamából 1:02.17-tel harmadikként, azaz helyezéssel jutott a fináléba. Ott az előfutamok alapján szoros verseny volt várható. A zuhogó esőben rendezett fináléban hárman is az eddigi rekordon belül értek célba. Ekler a 8-as pályán 1:01.22-vel futott be. Győzött a német Lindy Ave (1:00.00), második lett az orosz Margarita Goncsarova (1:00.14), a harmadik helyen pedig a kolumbiai Darian Faisury Jimenez Sánchez (1:00.17) végzett.



A magyar atléta úgy fogalmazott a vegyes zónában, hogy nem érte meglepetés, számított rá, hogy szoros lesz a verseny.



"Az előfutamban lehetett látni, hogy nagyjából kiben mennyi van, de nyilván nem teljesen, mert aki okosan taktikázott, az nem futotta ki magát teljesen. Amikor elindultam, azt gondoltam, hogy elsőtől a hatodik helyig bárhol végezhetek" - mondta. Hozzátette, nem igazán zavarta az eső, mert egyrészt nem volt hideg, másrészt szeret esőben futni.



Ekler arról is beszélt, hogy úgy akart lejönni a pályáról, hogy kifutotta magát.



"Ebben most ennyi volt. Ez volt a harmadik számom, nagyon sok új inger ért, elfáradtam a végére, de örülök, hogy sikerült a tegnapi időmön javítani. Ez egy jó futás volt tőlem" - vélekedett.



A korábbi világcsúcson belüli három idővel kapcsolatban megjegyezte: "amikor elmentek mellettem háromszáznál, vagy talán egy kicsikét korábban, éreztem, hogy ez egy baromi erős futás lesz".



Ekler Luca 2009-ben stroke-ot kapott, ennek következtében lebénult a bal oldala, fizioterápiás és gyógytornás kezelés hatására azonban mostanra már csak a bal kézfején maradtak látható tünetek.