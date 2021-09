Siker!

Paralimpia 2020 - Pap Bianka ezüstérmes 200 méteres vegyesúszásban

Pap Bianka ezüstérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a tokiói paralimpián.



Az S10-es kategória magyar indulója - akinek gyerekkori síbaleset miatt nem fejlődött ki rendesen a bal sípcsontja - délelőtti előfutamában 2:33.10 perccel második lett és a negyedik idővel jutott az esti döntőbe. Ott a 6-os pályán a pillangó után hatodik volt, háton viszont sokkal gyorsabbnak bizonyul ellenfeleinél, másodjára már elsőként fordult. Mellen visszacsúszott a harmadik helyre, majd a gyorsúszásában megint sok erő volt, ami sima második helyet ért. Győzött 2:24.85-ös világcsúccsal a holland Chantalle Zijderveld, Papp 2:26.12-vel lett második, harmadiknak pedig egy másik holland, Lisa Kruger jött be 2:27.86-tal.



Pap Bianka szerdán ezüstérmes volt 400 méter gyorson, csütörtökön pedig győzött 100 m háton. Korábban 100 méter mellen a hetedik helyen végzett, 100 méter gyorson negyedik, a sérültségi besorolás alapján 34 pontos 4x100 méteres női gyorsváltóval pedig ötödik lett. A Vasas 21 éves úszója a magyar küldöttség 15. érmét - az ötödik ezüstöt - szerezte a japán fővárosban.



Öt éve egy ezüstöt és egy bronzot nyert, most pedig egy aranyat és két ezüstöt.



"Gondolkodtam, hogy jó lenne egy bronzérem is, hogy meglegyen a kollekció, de azért nem cserélném el" - mondta nevetve a vegyes zónában.



A csütörtöki győzelmét követően elmondása szerint nehéz volt a hatodik számára is koncentrálni.



"Nagyon sokat sírtam utána örömömben, még reggel is azzal kezdtem a napot, hogy sírtam. Kicsit pihentem még az előfutamban, délután szerettem volna kihozni magamból a maximumot, nem tudtam, mi lesz a vége, nagyon egyforma idővel érkeztünk. Nagyon jó volt a verseny, és élveztem az egész hetet."



A remek úszásával bő egy másodperccel megjavította egyéni legjobbját.



"Nem igazán érzékeltem semmit, pillangón kicsit vizet nyeltem, de magamhoz képest ez nagyon jó pillangó volt, annyira csúnyán nem hagytak ott. A hát nagyon tetszett, bár ott a fejem ki volt már kapcsolva teljesen. Mellen csak mentem és küzdöttem az életemért, gyorson pedig láttam, hogy a mellettem lévő lány fogható, és akkor tekertem, hogy beérjek" - összegezte futamát.



Megjegyezte, hogy most nagy pihenésre lesz szüksége, mert végigdolgozta az elmúlt öt évet, sokszor volt úgy, hogy egyedül úszott, csak ő volt ott és az edzője, senki más.



Az S4-es kategóriában vasárnap 100 m mellen győztes Illés Fanni 100 m háton indult pénteken az S6-os kategóriában, és előfutamában 1:36.58-cal hetedik, összesítésben pedig 13 lett. Ugyanitt Száraz Evelinnel 1:41.30-cal ugyancsak hetedikként végzett délelőtt, és ideje a 14. helyre volt elég.



Az úszók három arannyal és négy ezüsttel fejezték be szereplésüket a Tokiói Vizes Központban.