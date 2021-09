Siker!

Paralimpia 2020 - Konkoly Zsófia ezüstérmes 200 m vegyesen

Ezüstérmet nyert Konkoly Zsófia 200 méteres vegyesúszásban az S9-es kategóriában a tokiói paralimpia szerdai napján.



A 19 éves pécsi versenyző - akinek nem fejlődött ki rendesen a jobb karja - a délelőtti három előfutamból az elsőben szerepelt, és azt 2:35.16 perccel megnyerte. Ideje összesítésben a második legjobb volt a világcsúcstartó Sophie Pascoe-é mögött. Az új-zélandi 61 századdal úszott nála akkor gyorsabban, de a rekordja csaknem tíz másodperccel jobb.



Az esti döntőben az eredménye alapján az ötös pályára került a szám idei, magyar Európa-bajnoka. A pillangó után másodikként fordult, majd háton minimálisan eléje került a spanyol Nuria Marques Soto, aki még 150-nél is egy hajszállal előbb fordult. Gyorson azonban nagyszerűen zárkózott fel Konkoly, és nemcsak hogy lerázta spanyol ellenfelét, hanem majdnem utolérte az új-zélandit: 2:33.00 perccel mindössze 27 századdal maradt el Pascoe-tól (2:32.73). Soto 2:35.64-gyel lett bronzérmes.



Konkoly korábban ezüstérmes volt 400 méter gyorson, ötödik lett a sérültségi besorolás alapján 34 pontos 4x100 méteres női gyorsváltóval, a hatodik helyen végzett 100 méter háton és kilencedik lett 100 méter gyorson Tokióban, ahol szerdán a magyar küldöttség tizenegyedik érmét - a negyedik ezüstöt - szerezte.



A vegyes zónában azzal kezdte értékelését, hogy megint csak centikkel maradt le az aranyéremről, mint múlt szerdán, amikor a magyar csapat első érmét nyerte 400 méter gyorson. Ugyanakkor emiatt nem volt csalódott. Szerinte Pascoe az új-zélandiak Hosszú Katinkája.



"Nem vagyok csalódott, hogy ő vert meg. Nagyon nehéz legyőzni, S10-es volt előtte, és ott is szétverte a mezőnyt, úgyhogy nem lepődöm meg, hogy itt is. Inkább a bronzérmet tartottam reálisnak. Aztán az utolsó ötvenen megpróbáltam felhozni ezüstre" - árulta el, hogyan állt neki a szerdai úszásához. "Egyéni csúcsot úsztam, több mint egy másodpercet javítottam".



Mint mondta, csak az utolsó 25 méteren látta meg, hogy közeledik Pascoe-hoz, de nem gondolta, hogy az első helyre oda lehet érni, csupán próbált minél közelebb kerülni hozzá. Az úszásával elégedett volt, nem talált kivetnivalót benne.



Csütörtökön még 100 méter pillangón indul, ami a fő számai közé tartozik.



"Tegnap már éreztem, hogy fáradt vagyok, úgyhogy örülök, hogy nem jutottam be a 100 gyors döntőjébe, mert így egész délután tudtam aludni, meg pihenni" - tette hozzá.



A 200 méter vegyes másik magyar indulója, a még csak 15 éves Payer Kata délelőtt a harmadik előfutamban hatodik, összesítésben pedig 16. lett 2:57.29 perccel.