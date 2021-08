Tokió 2020

Paralimpiai fotókiállítás a tokiói Magyar Kulturális Intézetben

2021.08.24 21:30 MTI

"A paralimpia ugyanolyan fontos nekünk, mint az olimpia és a paralimpián keresztül is meg szeretnénk mutatni, hogy mennyire büszkék vagyunk a sportolóinkra Japánban is. Így jött az ötlet, hogy az olimpiai kiállítás végeztével a paralimpián is folytatjuk azokat az aktivitásokat, amelyeket az olimpia alatt elkezdtünk" - mondta Palanovics Norbert tokiói magyar nagykövet. Hozzátette, nyár elején döntötték el, hogy akár nézőkkel, akár nézők nélkül rendezik meg az olimpiát és a paralimpiát, mindenképpen megmutatják a japánoknak. mennyire büszkék a magyar sportolókra.



A hétfőtől egy hónapon át megtekinthető paralimpiai kiállítás ötlete a Magyar Paralimpiai Bizottsággal szoros együttműködésben jött létre, az intézet a kiállított fotókat is az MPB-től kapta.



"Ezen keresztül mutatjuk be mind a betérő japánoknak, mind a japán médiának, hogy milyen sportágakban, milyen sportolókkal, milyen reményekkel készülünk a paralimpiára" - nyilatkozott a nagykövet, aki külön kiemelte, hogy bármilyen rendezvény van a Magyar Kulturális Intézetben, azzal mindig nagy médiavisszhangot sikerül kiváltaniuk. "Ez az olimpia kapcsán, a korábbi Rubik-rendezvényen vagy az egyéb rendezvények esetében is igaz volt" - hangsúlyozta.



A jó visszhangra tekintettel néhány hete az intézet hétvégéken is nyitva tart.



"Ez egy élő utca, nem egy eldugott hely. Nagy fegyvertény nekünk, hogy 2019 decemberében itt meg tudtuk nyitni az intézetet" - mondta. Úgy fogalmazott, hogy a két ország közötti kulturális kapcsolatok annyira erősek és mélyek, hogy ennek ápolására megfelelő otthont, megfelelő házat kellett találniuk, ami a magyar-japán kapcsolatok 150. évfordulóján történt meg. Külön kiemelte, hogy a kulturális diplomácia mellé nagyon komolyan fölzárkózott a sportdiplomácia is.



Nagy Anita, az intézet igazgatója elmondta: az olimpiai tárlat előtt az 1964-es, ugyancsak tokiói játékokon készült fotókból összeállított kiállítást tekinthették meg az érdeklődők.



A paralimpiai tárlat kapcsán hozzátette: a japán fővárosban a magyar mellett egy nemzetközi tematikus válogatás is megtekinthető, amelyet a Tokióban kulturális intézetet működtető európai országok együttműködésével hoztak létre. Ennek anyagába nemzetenként két kép kerülhetett be, a kuratórium a magyar fotók közül az atléta Biacsi Bernadettet és Biacsi Ilonát futás után, valamint az edzőjével összeölelkező, asztaliteniszező Csonka Andrást megörökítő képet választotta ki.