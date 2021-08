Sport

Találkozás magyar olimpiai hősökkel és sportfotó kiállítás Budapesten

A háromnapos ünnepi hétvége keretében pénteken, valamint szombaton az érdeklődők és sportbarátok magyar olimpikonokkal találkozhatnak a budapesti Március 15. téren, ahol megtekinthető lesz egy nagyszabású kiállítás az utóbbi néhány évtized legjobb magyar sportfotóiból is.



A szervezők tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvény minden korosztály számára kínál érdekességeket. A gyermekekről sem megfeledkezve egy interaktív, sporttematikájú játszótérrel is készülnek, ahol bárki próbára teheti a képességeit, és megtudhatja, hogy melyik sportághoz illenek a leginkább az adottságai.



A szabadon és ingyenesen látogatható programok mindkét napon 9 órától kezdődnek és pénteken 18, míg szombaton 20 óráig tartanak. Az olimpiai hősökre 13 órától, óránkénti bontásban lehet számítani, a velük való körülbelül 25-30 perces színpadi beszélgetést 10-15 perces közönségtalálkozó követi, amely során közös fényképezésre is lesz lehetőség.



Pénteken - a teljesség igénye nélkül - Lőrincz Viktor, Lőrincz Tamás, Szatmári András, Tótka Sándor, Kovács Ágnes, Güttler Károly és Csipes Tamara lép színpadra, míg szombaton többek között Szécsi Zoltán, Fodor Rajmund, Varga Dániel, Késely Ajna, Leimeter Dóra, Szűcs Gabriella, Czene Attila, Risztov Éva, Wladár Sándor, Dombi Rudolf, Pulai Imre, Szabó Gabriella, Gémesi Csanád, valamint Decsi Tamás érkezik.



További részletek és az órára lebontott program a szentistvannap2021.hu/musorok oldalon található.