Paralimpia 2020 - Letették az esküt a magyar csapat tagjai

Letették az esküt szerdán az augusztus 24-én kezdődő és szeptember 5-ig tartó tokiói paralimpián versenyző magyar csapat tagjai. 2021.08.11 18:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Balogh Zoltán

A budapesti Eiffel Műhelyházban tartott ünnepségen a hivatalos program felvezetéseként a Puskás, a musical egy jelenetét tekinthették meg a jelenlévők, majd Szabó Tünde sportért felelős államtitkár köszöntötte a sportolókat. Először azzal fordult hozzájuk, hogy a fogadalomtétel mindig fontos és különleges alkalom, talán az első olyan pillanat, amikor igazán át lehet érezni, hogy kezdődik a paralimpia.



"Tisztelet és köszönet jár azért a sok munkáért, amit elvégeztetek. Tudjuk jól, hogy már önmagában a kvalifikáció is rendkívüli teljesítmény. Ezzel beírtátok magatokat a magyar sport történelemkönyvébe" - fogalmazott az államtitkár, majd kiemelte: a cél mindig ugyanaz, mindenki próbálja felülmúlni önmagát.



"Mindenki a legjobbját szeretné nyújtani, nektek a kitartó munkátok eredményeként erre lehetőségetek lesz. Számtalan alkalommal már büszkék lehettünk a magyar paralimpikonokra, de biztosak vagyunk benne, hogy ti is méltóképpen képviselitek majd hazátokat, a magyar paralimpiai csapatot" - folytatta.



Szabó Tünde hangsúlyozta: a paralimpiára kijutott sportolók már bizonyították, hogy sok munkával mindent el lehet érni.



"Példaképek vagytok, reményt és hitet adtok minden fiatalnak és az idősebb korosztály számára is" - szögezte le, egyúttal Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének üzenetét is tolmácsolva azt a kívánságot fogalmazta meg, hogy a versenyzőknek minden álmuk valóra váljon Tokióban.



Ezt követően meglepetés következett a paralimpikonok számára is, mindegyiküket egy-egy vendég méltatta és szólított színpadra. Az eskütételnél a sportolók részéről Kiss Péter Pál kajakos, a trénerek képviseletében Szalma László, az atléta Ekler Luca edzője, a versenybírók nevében pedig Tamás Henriette, a vívószövetség főtitkára mondta az eskü szövegét. A versenyzők, edzők és kísérők ígéretet tettek arra, hogy sportszerűen küzdenek, tisztességgel képviselik a paralimpiai közösséget, segítik csapattársaikat és példamutatóan képviselik hazájukat, Magyarországot.



Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas operaénekes a Budapesti Filmharmonikus Társaság kvintettjének kíséretében énekelte el a Himnuszt, majd Bedekovics Péter református lelkész, a Magyar Cserkészszövetség elnöke áldotta meg a magyar csapatot.



Szabó László, Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke felidézte, hogy öt éve azt mondta: szeretné, ha a magyar parasportolókra úgy tekintenénk, mint olyanokra, akik minden magyar jobbik énjét testesítik meg, és ezt azóta is így gondolja.



"A fogyatékos sportolók azok, akik megmutatják, milyenek a magyarok: erősek, elkötelezettek, bátrak" - hangsúlyozta.



A paralimpikonokra utalva úgy fogalmazott, hogy tehetséges, ambiciózus embereket lát a színpadon, akik azt képviselik, hogy nem a külső adottságokon múlik, sikeres lesz-e valaki vagy sem.

"Hamarosan elutazik, a csapat, hogy büszkeséget szerezzen az országnak. Ez a legszebb magyar sportcsapat" tette hozzá.



A magyarok első csoportja pénteken indul Tokióba, majd további öt turnusban utaznak ki a sportolók. A csapat zászlaját a tokiói paralimpia után visszavonuló, kerekesszékes vívó, Dani Gyöngyi viszi majd a megnyitó ünnepségen.



A fogyatékkal élő sportolók seregszemléjén 37+1 fős magyar sportolói delegáció vesz részt Magyarországról.



A tokiói magyar paralimpiai csapat:

asztalitenisz (6): Szvitacs Alexa, Arlóy Zsófia, Csonka András, Zborai Gyula, Major Endre, Pálos Péter

atlétika (4): Ekler Luca, Biacsi Ilona, Biacsi Bernadett, Szöllősi István

erőemelés (1): Sedric Roussel Watchou

íjászat (1): Gáspár Tamás

kajak-kenu (6): Pulai Erika, Varga Katalin, Kiss Péter Pál, Rozbora András, Kiss Erik, Juhász Tamás

kerekesszékes vívás (7): Krajnyák Zsuzsanna, Hajmási Éva, Veres Amarilla, Mező Boglárka, Dani Gyöngyi, Osváth Richárd, Tarjányi István

kerékpár (2): Wermeser Zsombor, Ocelka Róbert (guide: Nagy Gergely)

sportlövészet (2): Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula

triatlon (1): Lévay Petra

úszás (7): Adámi Zsanett, Illés Fanni, Konkoly Zsófia, Pap Bianka, Száraz Evelin, Iván Bence, Payer Kata