Olimpia

Tokió 2020 - Kikapott az elődöntőben, bronzért játszhat a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott 9-6-os vereséget szenvedett a görög csapattól a tokiói olimpia elődöntőjében, így vasárnap a bronzéremért játszhat. 2021.08.06 09:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Märcz Tamás együttese a mérkőzés nagy részében kiválóan védekezett, ugyanakkor támadásban nem játszott hatékonyan, és néhány hiba elegendő volt a görögöknek ahhoz, hogy szinte végig vezetve diadalmaskodjanak.



A magyar válogatott vasárnap közép-európai idő szerint 6.40-kor a Szerbia-Spanyolország elődöntő vesztesével játszik majd a bronzéremért.



A görögök történtük során először játszhatnak olimpia döntőt, míg a magyarok a 2008-as pekingi diadal óta első érmüket szerezhetik.



Férfi vízilabdatorna, elődöntő:

Görögország-Magyarország 9-6 (2-1, 1-1, 2-2, 4-2)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: Argiropulosz 4, Gikovecisz 2, Genidoniasz, Fundulisz, Szkumpakisz 1-1, illetve Manhercz 2, Vámos, Zalánki, Pásztor, Varga Dé 1-1

gól/ötméteres: 0/0, illetve 0/0

gól/emberelőny: 7/14, illetve 4/12



Magyarország:

Nagy - Manhercz, Vámos, Jansik, Erdélyi, Varga, Mezei - cserék: Angyal, Zalánki, Hosnyánszky, Hárai, Pásztor



Görögország:

Zerdevasz - Genidoniasz, Szkumpakisz, Fundulisz, Papanasztasziu, Kolomvosz, Vlahopulosz - cserék: Kapocisz, Derviszisz, Morikisz, Argiropulosz, Gikovecisz



A ráúszásnál Manhercz elhozta a labdát, de aztán sorra maradtak ki a helyzetek mindkét oldalon. A görögöket - akik a csoportkör nyitányán 10-9-re legyőzték a magyarokat - Varga és Zalánki lövésénél a kapufa is kisegítette, igaz, egyszer kettős emberhátrányban is kivédekezték a magyar támadást. Az első gólra több mint hat és fél percet kellett várni, azzal a találattal a görögök szereztek vezetést, majd hamarosan megduplázták az előnyüket, de a negyed vége előtt Vámos volt eredményes, így lőtávolon belül maradt a válogatott (1-2). Märcz Tamás előzetesen kevés gólos, nagy taktikai csatát hozó mérkőzésre számított, és várakozását az első nyolc percben látottak alá is támasztották.



A második felvonás sikertelen magyar akcióval, valamint görög találattal indult, aztán Zalánki lőtt nagy gólt távolról (2-3). Ezután hosszú percekig megint a védelmekről szólt a meccs, még úgy is, hogy néhány lövés a kapufán csattant. Tíz másodperccel a dudaszó előtt a magyarok előtt adódott lehetőség fórban, de a rivális újfent kivédekezte a támadást.



A nagyszünet után a görögök támadhattak először, de nem sikerült növelniük a góljaik számát. A másik oldalon egy türelmesen végigjátszott akció végén Pásztor vette be az ellenfél kapuját, erre azonban az ellenfél viszonylag hamar - fórban - válaszolni tudott. A következő akciónál a magyarok kerültek emberelőnybe, ekkor Märcz Tamás időt kért, a támadást pedig Manherczre játszották ki, aki nem hibázott a befejezésnél (4-4). Egy perccel a játékrész vége előtt megint a görögök találtak be fórban, erre pedig a Märcz-csapatnak a szünetig nem volt válasza.

A zárónegyed görög akcióval indult, abból gól nem született, a másik oldalon viszont Manhercz villant újból, ezzel ismét egyenlő volt az állás (5-5). Védekezésben hibáztak a magyarok, így az ellenfél megint vezetett, az ellentámadást pedig kivédekezte. Emberelőnyhöz jutva időt kértek a görögök, majd végigvitték az eltervezett akciójukat, melynek végén kétgólosra növelték a különbséget (7-5). Varga Dénes bombagóljával zárkózni próbáltak a magyarok, de a rivális azonnal válaszolt. A folytatásban Märcz játékosainak nem sikerült áttörni az ellenfél védelmét, míg a görögök háromgólosra növelték a különbséget két perccel a vége előtt (9-6). Az utolsó percben már nem történt jelentős esemény a medencében, így a magyarok a harmadik helyért ugorhatnak majd vízbe vasárnap.



Korábban:

az 5-8. helyért:

Horvátország-Montenegró 12-10 (1-0, 5-4, 3-3, 3-3)

Később:

az 5-8. helyért:

Olaszország-Egyesült Államok 18.20

elődöntő:

Szerbia-Spanyolország 19.50