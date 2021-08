Olimpia

Tokió 2020 - A bronzéremért játszhat a női vízilabda-válogatott

Bíró Attila szövetségi kapitány együttese csak a második negyedben szerezte meg az első gólját, végig hátrányban volt, az Európa-bajnok ellenfél többször is négy góllal vezetett, és biztosan győzött.



A magyarok szombaton - az orosz csapat ellen - a bronzéremért szállnak vízbe, akárcsak az utóbbi három olimpián, amikor rendre a negyedik helyen végeztek.



A spanyolok a címvédő amerikaiakkal találkoznak a fináléban.



Női vízilabdatorna, elődöntő:

Spanyolország-Magyarország 8-6 (2-0, 3-2, 3-2, 0-2)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: A. Llaquet 3, Ruiz 2, Ortiz, Ariza, Godoy, illetve Szilágyi 3, Illés, Keszthelyi, Vályi

gól/ötméteres: 0/0, illetve 1/1

gól/emberelőny: 1/6, illetve 2/11



Spanyolország:

Ramos - A. Llaquet, C. Llaquet, Ortiz, Pena, Aymerich, Arrones - cserék: Ruiz, Lopez, Godoy, Ariza, Bach



Magyarország:

Magyari - Szilágyi, Vályi, Szücs, Parkes, Keszthelyi, Garda - cserék: Gyöngyössy, Illés, Gurisatti, Rybanska, Leimeter



Az Európa-bajnok spanyolok ugyanúgy egy vereséget szenvedtek a csoportkörben, mint a magyarok, attól a Hollandiától kaptak ki, amelyet Keszthelyiék a negyeddöntőben búcsúztattak. Bíró Attila egy kapust nevezett a találkozóra, a hollandok ellen remeklő Magyari Alda személyében.



Kimaradt magyar emberelőnnyel indult a találkozó, a másik oldalon a spanyolok kettős fórból sem tudtak betalálni. A meccs első gólját mégis ők szerezték, míg a magyar támadások rendre eredménytelenek maradtak. A spanyolok jobban céloztak, videózás után még maradt az egygólos előny, amit aztán Ortiz akcióból kettőre növelt, és Magyari védése kellett hozzá, hogy ne nőjön a különbség. Kölcsönös kapufákat követően több találat már nem esett a negyedben (2-0).



A második játékrész elején már 3-0 volt az ellenfélnek, de Magyari újabb védését követően Szilágyi emberelőnyből végre megszerezte az első magyar találatot. Mindkét oldalon kimaradt egy-egy fór és Magyari megint hatástalanított egy lövést. Az újabb spanyol támadásból Anna Espar Llaquet már harmadik gólját szerezte, majd Ariza is eredményes volt, így 5-1-re elhúzott az ellenfél. Bíró Attila időkérése után nem sikerült belőni a fórt, de a következő akcióból Illés betalált (5-2).



Emberelőnyös magyar góllal kezdődött a harmadik negyed, Szilágyi lőtt a jobb felső sarokba. Az ellentámadásból azonban Ruiz válaszolt, majd ötméteresből megint Szilágyi következett. Magyari hiába védett nagyot emberhátrányban, a magyar fór is kihasználatlan maradt. Amíg Bíró Attila csapata sokat hibázott támadásban, addig a spanyolok Ruiz és Godoy góljaival már nyolcnál jártak (8-4).



Az utolsó negyedben az ellenfél elpuskázott egy kettős emberelőnyt, Keszthelyi pedig szépített. Vályi fórból volt eredményes, aztán sorra kimaradtak mindkét oldalon a helyzetek, pedig többször is lett volna lehetőség egy gólra felzárkózni (8-6.)

A spanyolok összességében megérdemelt győzelmet arattak, végig irányították a mérkőzést, míg a magyar csapat támadásban gyengén teljesített.



Gurisatti Gréta úgy vélte, az elején pontatlanul játszottak, pedig az ellenfél is visszafogottan kezdett.



"A végére nagyon meg tudja bosszulni magát, ha két negyed alatt csak két gólt lövünk, ráadásul ennek a spanyol kapusnak nem olyanok a képességei, ami indokolttá teszi azokat a túlhelyezett lövéseket, amelyekkel próbálkoztunk. Nagyon sajnálom, úgy érzem, hogy ma saját magunkat vertük meg, ez teljes mértékben rajtunk múlt" - mondta.



Garda Krisztina szintén azt emelte ki, hogy rosszul kezdtek, szerinte egyik csapat ellen sem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen előnyt adjanak az ellenfélnek.



"Ennek ellenére megvolt az esélyünk az utolsó negyedben, de nem tudtunk élni vele, úgyhogy az utolsó mérkőzésünket kell megnyerni. Szerintem az a csapat viszi el a bronzérmet, aki hamarabb fel tud állni az elődöntős vereségből" - nyilatkozta Garda.



Szilágyi Dorottya azt mondta, elsősorban a türelem hiányzott, ebben saját magát is hibásnak nevezte.



"Bátor próbáltam lenni és emiatt türelmetlen voltam, ez pedig nem fog beleférni a bronzmérkőzésen. A spanyolok nem mutattak újat, jól fel voltunk készítve rájuk, ezért ki kell mondani, hogy magunkat vertük meg" - jelentette ki Szilágyi, aki hozzátette, a játékvezetéssel nem volt probléma, az emberelőnyös helyzeteket viszont jobban kellett volna kihasználniuk.



Bíró Attila hangsúlyozta, a védekezés jól működött, a nyolc kapott gól a spanyolokkal szemben nem sok, ugyanakkor ez a defenzív játék nagyon sok erőt és energiát felemésztett.



"Az első két negyedben valóban volt, aki türelmetlenül, kapkodva lőtt, és azokat a szituációkat jobban meg kellett volna becsülnünk" - mondta az MTI kérdésére a kapitány, aki szerint "most egy kicsit el kell engedni a lányokat", akiknek nem szabad rágörcsölniük a következő feladatra, mert ha felszabadultan ugranak medencébe, akkor hazavihetik a bronzérmet.



Korábban:

elődöntő:

Egyesült Államok-Orosz olimpiai csapat 15-11

az 5-8. helyért:

Hollandia-Kína 13-6

Ausztrália-Kanada 10-10, ötméteresekkel: 4-2