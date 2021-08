Olimpia

Tokió 2020 - Kikapott a norvégoktól a negyeddöntőben a női kézilabda-válogatott

Elek Gábor együttese összességében jól tartotta magát a sztárokkal teletűzdelt riválissal szemben, de a második félidő utolsó szakaszában a kiválóan védő kapus, Katrin Lunde vezette északiak felőrölték a magyar válogatottat.



A női kézilabdázók így két győzelemmel és négy vereséggel zárták az olimpiát, végső helyezésük pedig a még hátralévő két negyeddöntő végeredményétől is függ.



Női kézilabdatorna, negyeddöntő:

Norvégia-Magyarország 26-22 (12-10)

Jojogi Nemzeti Sportcsarnok, zárt kapus

gólszerzők: Brattsett 7, Reistad 4, Oftedal 3, Mörk 3, Jacobsen 3, Kristiansen 2, Herrem 2, Skogrand 1, Solberg 1, illetve Szöllősi-Zácsik 5, Tomori 4, Bordás 4, Kisfaludy 2, Vámos 2, Schatzl 2, Klujber 1, Háfra 1, Lukács 1

lövések/gólok: 38/26, illetve 48/22

gólok hétméteresből: 2/1, illetve 2/1

kiállítások: 0, illetve 2



Remekül, magyar gólokkal indult a találkozó, melyen előbb Szöllősi-Zácsik távolról volt eredményes, aztán egy ellentámadásból Klujber talált be a norvég kapuba. Az ellenfél szépítő gólja után Tomori nagyszerű bejátszását Kisfaludy dobta szépen a hálóba, erre Norvégia azonnal válaszolt. A másik oldalon Tomori szépen tört be és szerzett gólt, majd ismét a rivális volt eredményes, de Kisfaludy újabb találatával és Szöllősi-Zácsik góljával már hárommal vezetett a válogatott. Ebben a periódusában a meccsnek remekül játszott az Elek-csapat, elöl és hátul is eredményes volt, ez után azonban megtorpant az együttes. A talán a pihentetés céljával végrehajtott cserék után percekig nem működött a támadójáték, rengeteg volt az eladott a labda, abból pedig a könnyű norvég gólok, így a norvégok egy 7-0-ás sorozattal nem csupán beérték, hanem négy góllal el is léptek Hárfáéktól. A hosszú magyar gólcsendet végül Vámos törte meg, aki bombagólt ragasztott a bal felső sarokba. Az utolsó tíz percre ismét visszatalált a korábbi jó játékához az együttes, és Szöllősi-Zácsik óriási gólja után a norvég kapitány kért időt. A taktikai utasítások látszólag nem használtak a riválisnál, Tomorinak kétszer is sikerült meglepnie az ellenfél kapusát, miközben az északi együttes támadásban nem tudott újítani. A félidőt jelző dudaszó előtt, 10-11-nél Lukács ziccerben hibázott, a másik oldalon viszont született még egy gól, így 12-10-es norvég vezetésről folytatódott a mérkőzés a szünet után.

A második játékrész a remekül játszó Tomori találatával indult, majd Szöllős-Zácsik szerzett labdát, és ki is egyenlített. A norvégok válasza nem késett, újra vezettek eggyel, aztán Háfra eladott labdájából - ha körülményesen is, de - megint eredményesek voltak. A másik oldalon Háfra kiváló ütemű bejátszását Bordás juttatta a kapuba, egy perccel később pedig ugyanez a két játékos szinte lemásolta az előző akciót, így a magyarok egyenlítettek. Az első félidőben csereként a kapuba küldött Szikora Melinda parádés védéseket mutatott be, aztán viszont szó szerint átejtették. Háfra először - és talán a legjobbkor - a második félidő 10. percében volt eredményes, aztán Schatzl dobott gólt az általa megszerzett labdával, így hosszú idő után ismét vezetéshez jutottak Tomori Zsuzsáék. Ugyan norvégok azonnal egyenlíteni tudtak, de megint Bordás talált be egymás után kétszer egy-egy remek bejátszás után.



Kétgólos hátrányban a norvég kapitány időt kért, amelyet követően tanítványai rögtön eredményesek voltak. A másik oldalon az addig kissé szürkén játszó Vámos villant, de a rivális erre is azonnal válaszolt. A magyarok hétmétereshez jutottak, ám Vámos ezt kapu mellé csavarta, aztán Szikorának kellett volna újabb bravúrt bemutatnia, de nem tudta megakadályozni, hogy büntetőből egyenlítsen az ellenfél. A norvégok röviddel ezután a vezető góljukat is megszerezték, azonban erre Szöllősi-Zácsik hétméteresből válaszolt. Egálnál támadásban hibáztak az északiak, a másik kapunál viszont Schatzl lecsapott egy elkallódó labdára és előnyhöz juttatta a magyarokat. A gólt követően a rivális kétszer talált kapuba, így megint vezetett, sőt, hat és fél perccel a lefújás előtt már kettővel "ment" a norvég együttes. Elek Gábor időt kért, tanítványai pedig végig is vitték a támadásban eltervezett kombinációt, Lunde azonban nagy bravúrral a kapufára tolta Schatzl lövését. Válaszul a norvégok nagy gólt dobtak Bírónak, Lunde pedig megint védett. Bíró négy és fél perccel a vége előtt hétméterest hárított, Háfra próbálkozásánál azonban megint ott volt Lunde, aki sorozatban harmadszor akadályozta meg, hogy csapata gólt kapjon. Három perc maradt hátra, amikor a norvégok már 25-21-re vezettek, de Lukács még betalált, majd a bravúrral védő Bíróról a kapuba pattant a labda. A mérkőzés ezzel a magyar szempontból szerencsétlen jelenettel zárult, a vereség egyben olimpiai búcsút is jelent a válogatottnak.



Korábban:

Orosz olimpiai csapat (ROC)-Montenegró 32-26

Később:

Svédország-Koreai Köztársaság 10.00

Franciaország-Hollandia 13.45