Tokió 2020 - Olasz Anna negyedik nyíltvízi úszásban

Az Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna negyedikként végzett a női nyíltvízi úszók 10 kilométeres versenyszámában a tokiói olimpia szerdai napján. 2021.08.04 07:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 27 éves magyar úszónak ez a legjobb ötkarikás eredménye, Rióban ugyanebben a számban 14. volt.



A helyi idő szerint 6.30 órakor rajtoló viadalon 28 Celsius fokos levegő és 29 Celsius fokos víz fogadta a 25 fős mezőnyt. Az úszók enyhe szélben, kissé felhős, és nagyon párás időben kezdhették meg a kijelölt pályán hét körből álló, 10 kilométeres versenyt az Odaiba Kikötőparkban.



Az első kilométer után a német Leonie Beck állt az élen, Olasz pedig a 15. helyen tempózott. Ötszáz méterrel később, vagyis az első kör végén már a brazil Ana Marcela Cunha vezetett, miközben Olasz feljött hatodiknak. A szegedi úszó a második kör befejezésekor a hetedik pozícióban haladt 6.1 másodperccel lemaradva az élen álló egyesült államokbeli Ashley Twichelltől. Három kör után ismét Cunha volt az első, Olasz pedig nyolcadikként ért a mérési ponthoz, hátránya 9.9 másodperc volt.



Túljutva az öt kilométeren, vagyis a versenytáv felén, a magyar úszó feljött negyediknek, Cunhához képest 4.9 másodperc volt a lemaradása. Hat kilométerhez közelítve megint Twichell volt az élen, Olasz pedig ötödikként tempózott. A mezőny ekkorra már valamelyest szétszakadt, de az élbolyban még nem alakultak ki nagy különbségek, a címvédő holland Sharon van Rouwendaal például hatodik volt 8.1 másodperces hátránnyal. Kevesebb mint három kilométerrel a célba érkezés előtt, az ötödik kör végén Twichell vezetett, Olasz pedig nyolcadik volt, miközben van Rouwendaal már a harmadik helyen tempózott. Az utolsó kört Beck kezdte az élen, Olasz a nyolcadik pozícióban vágott neki a hátralévő 1400 méternek.



A hajrában elsőként Cunha próbált elnyúlni az ellenfelektől, át is vette a vezetést, de van Rouwendaal és az ausztrál Kareena Lee tartotta vele a tempót. Az utolsó 500 méterre fordulva Beck is felzárkózott az első négyesre, Olasz pedig ötödikként követte őket. A végét Cunha bírta a legjobban, Olasz pedig van Rouwendaal és Lee mögött negyedikként ért célba.



"Nagyon meleg volt, ezért a ritmusváltások és az előzések nehezek voltak, eleve tempót úszni sem volt könnyű, illetve a verekedést is jobban megéreztük" - értékelt az MTI-nek nagyon jókedvűen és mosolygósan Olasz Anna. - "Az utolsó kör előtt még reménykedtem, hogy kijövünk itatni, de nem jöttünk, közben pedig mutatták, hogy nyolcadik vagyok. Ettől egy kicsit megnyugodtam, mert előzetesen azt a célt tűztem ki, hogy az első nyolc között végezzek."



Olasz azt mondta, a hajrának a helyezése tudatában nem görcsösen vágott neki, valamint látta az előtte úszókon, hogy fáradtak, ezért tudott még négyet is előzni a célig.



"Motivált, hogy le tudom őket hagyni, és nem az van, hogy nekem kell előre menekülnöm, mert jönnek mögöttem" - fogalmazott, és hozzátette, szerinte a mostani mezőnyből Cunha "érdemelte meg legjobban" az olimpiai aranyat.

"Abból a szempontból nehéz úszás volt ez, hogy végig fájt, de általában minden 10 kilométer után úgy jövünk ki a vízből, hogy ez volt a legnehezebb versenyünk" - nyilatkozta Olasz, és elárulta, az eredetileg elképzelt taktikától egy kicsit eltért, de így is jól sikerült beosztani az erejét, és adott helyzetekben a legjobb döntéseket hozta.



Eredmények:

Nyíltvízi úszás, női 10 km, olimpiai bajnok:

Ana Marcela Cunha (Brazília) 1:59:30.8 óra

2. Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 0.9 másodperc hátrány

3. Kareena Lee (Ausztrália) 1.7 mp h.

4. Olasz Anna 4.0 mp h.