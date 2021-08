Olimpia

Tokió 2020 - Legyőzte a hollandokat, elődöntős a női vízilabda-válogatott

A magyar női vízilabda-válogatott legyőzte a holland csapatot a tokiói olimpia keddi negyeddöntőjében, így a következő körben a fináléba kerülésért játszhat.



A magyarok 14-11-re nyertek a nagy taktikai csatát hozó, feszült hangulatú találkozón, a csapat legeredményesebb játékosa Leimeter Dóra volt négy góllal.



Bíró Attila szövetségi kapitány együttese az elődöntőben a spanyolokkal találkozik majd csütörtökön.



Női vízilabdatorna, negyeddöntő:

Magyarország-Hollandia 14-11 (4-3, 4-4, 2-2, 4-2)

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: Leimeter 4, Gurisatti 3, Illés 3, Szilágyi 2, Rybanska 1, Garda 1, illetve Van de Kraats 4, Megens 2, Stomphorst 2, Joustra 1, Genee 1, Van der Sloot 1

gól/ötméteres: 0/0, illetve 4/4

gól/emberelőny: 10/12, illetve 4/12



Magyarország:

Magyari - Szilágyi, Vályi, Szücs, Parkes, Keszthelyi, Garda - cserék: Gyöngyössy, Illés, Gurisatti, Rybanska, Leimeter



Hollandia:

Willemsz - Megens, Genee, Wolves, Stomphorst, Sevenich, Van de Kraats - cserék: Keuning, Koolhaas, Sleeking, Van der Sloot, Joustra



A ráúszásnál Vályi el tudta hozni a labdát, az első magyar akció viszont sikertelen volt. A csapatok hosszú percekig nem tudtak betalálni, aztán fórban a hollandok szereztek vezetést. Gurisatti egy nagyszerű góllal egyenlített, az ellenfél azonban ötméteresből szinte azonnal újra előnybe került. Több kimaradt magyar lehetőség után Illés volt eredményes, amire a hollandok azonnal válaszoltak, Leimeter viszont egyenlített, Gurisatti második góljával pedig az első játékrészt megnyerték a magyarok.



A második felvonás holland kapufával indult, majd Bíró Attila együttese hagyott kihasználatlanul három lövőhelyzetet is. Magyari kiválóan védett, sorozatban négy próbálkozást is hárított, Van de Kraats ötméteresét viszont nem tudta megfogni. Gurisatti vízről bepattanó lövésével ismét előnybe kerültek a magyarok, a holland csapat azonban rögtön egyenlített. Illés fórban szerzett góljával visszavette a vezetést a válogatott, a rivális viszont - szintén emberelőnyben - újfent egyenlővé tette az állást. A szünet előtt 12 másodperccel ötméteresből volt eredményes az ellenfél, Leimeter azonban gondoskodott róla, hogy megmaradjon az egygólos magyar előny.



Fordulás után először a magyarok támadhattak, de nem jártak sikerrel, majd több mint négyperces góltalanság következett, részben Magyari újabb védései, valamint a mindkét oldalon remek védekezés eredményeként. Bíró Attila időt kért, amely után Rybanska talált be, így kétgólosra nőtt a magyar előny. A hollandok válaszkísérlete egy jó blokkban halt el, a másik oldalon viszont Illés tudta még tovább növelni a különbséget (10-7). A rivális időkérés után ötméteresből szépített, a dudaszó előtt egy másodperccel pedig megint betalált.

A záró játékrész a hollandok egyenlítő góljával indult, így még feszültebbé vált az amúgy is paprikás hangulatú találkozó. Fórban Garda volt eredményes, majd egy remek labdaszerzés után vezetett ellentámadás végén Szilágyi is feliratkozott a góllövők közé. A hollandoknak egyszer még sikerült közelebb férkőzniük a magyarokhoz, akik viszont a lefújásig még kétszer voltak eredményesek, így végül magabiztosan győztek.



"Ezt a meccset kellett megnyernünk, ahogyan a következő kettőt is szeretnénk" - nyilatkozta az MTI-nek Gurisatti Gréta, hozzátéve, hogy továbbra is úgy érzi, mintha némileg ellenük fújnának a játékvezetők.



"Nem kapunk támogatást, talán még többet kell küzdenünk érte, de szerintem két ötméteres ebben a mostani meccsben benne volt a javunkra" - tette hozzá.



Szücs Gabriella úgy fogalmazott, a hollandok elleni siker teljes mértékben csapatmunka volt:



"Az volt a kulcs az emberelőnyös helyzetekben, hogy sokkal türelmesebbek voltunk, mint korábban, kihasználtuk az időt, és nem sajnáltunk még egy passzot a kedvezőbb helyzet érdekében" - mondta.



Bíró Attila szintén azt hangsúlyozta, hogy valamennyi játékos felvállalta a küzdelmet, így minden poszton jobbak voltak a magyarok, mint az ellenfél, és megérdemelten nyertek.



"A játékvezetésről annyit, hogy egy-két ítélet még benne volt a javunkra, és az egy picit fájt, hogy nem fújtak nekünk, hiszen a hollandok az ötméteresekkel tudtak meccsben maradni a harmadik negyedben" - jelentette ki a kapitány, aki szerint ezzel a hozzáállással és csapatmunkával további sikereket érhetnek el az ötkarikás tornán.



Korábban:

Egyesült Államok-Kanada 16-5

Spanyolország-Kína 11-7

Később:

Orosz olimpiai csapat-Ausztrália 19.50