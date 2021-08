Tokió 2020

Berecz Zsombor: a tervem sikerült

A Finndingiben szereplő Berecz Zsombor ezüstérme mellett örül a brit Giles Scott győzelmének is, és elmondta, még egy olimpiára nem akar felkészülni, de szeretné átadni tudását a következő generációnak. Elárulta, a tokiói siker ellenére a Balaton marad a kedvence.



"Beérett a sok munka, megérte a sok áldozat, amit a családom és mások is hoztak. Örülök nagyon ennek az ezüstéremnek, jó helyre ment az a támogatás, amit kaptam" - nyilatkozott a partra szállás után a 35 éves Berecz.



Az éremversenyről elmondta, egyszerű volt a terve, megnyerni a futamot, és aztán kiderül, mit csinálnak a többiek.



"Scott bebiztosította az aranyát, de az én tervem végül is sikerült. Éreztem, hogy közel vagyunk egymáshoz, akadt, amikor hátrébb ment. Az ő döntése volt, hogy újrarajtolt, bár nem volt kint. Egy fél másodpercig én is elgondolkoztam, hogy nem csúsztam-e át a vonalon, de tudtam, ha visszafordulok, elúszik a végső lehetőségem. Jól olvastam a pályát, bár a sebességem nem volt az igazi" - mesélte a keddi küzdelemről.



Arra a felvetésre, hogy menet közben volt olyan szakasz, amikor éppen olimpiai bajnoknak érezhette magát, így válaszolt:



"Ilyenkor egyfajta másállapotban van az ember. Talán egyszer néztem hátra, de csak a saját futamommal törődtem, hogy megcsináljam, amit elterveztem. Tíz-húsz másodperces kiesés is döntő lehet, ha elkezdek körbetekintgetni. A célban persze hátranéztem, és az nem volt jó érzés. De örülök neki, hogy Scott nyert, megérdemli. Furán fog hangzani, de ennek az olimpiának igazából ő volt a meglepetése, mivel két és fél éve nem versenyzett Finnben" - mondta.



Hozzátette, szerinte a Finndingi a legkülönlegesebb hajóosztály az összes közül, mert ott érett emberek vitorláznak.



"Ez volt az utolsó táncunk. Méltó befejezése volt egy hajóosztály olimpiai szereplésének" - utalt arra, hogy a 2024-es párizsi játékok programjából kikerült a Finndingi.



A kérdésre, hogy az ötkarikás ezüst után a Balaton helyett az Enosima Jachtkikötő lesz-e a kedvenc helyszíne, mosolyogva kijelentette:



"Nem akarok itt vitorlázni többet. Az, hogy a tűzlépcsőn kellett közlekednünk a hetedikre, hogy a Covid miatt úgy kezeltek minket, mint a leprásokat, elvette a kedvem ettől a helytől. De nem nyaralni jöttünk ide, elvégeztük a munkánkat. Nekem marad a Balaton a kedvenc" - fogalmazott.



A folytatásról úgy nyilatkozott, nagy tervei vannak.

"Ezt a tudást, amit én megszereztem, szeretném frissiben átadni a következő generációnak, mert hiszem, hogy a magyar vitorlázásnak van jövője. Én egy napot, egy órát, de egy percet sem változtatnék azon, amit végigcsináltam. De nincs az az isten, hogy még egy olimpiára felkészüljek. Elég sokat nélkülözött a családom, kihagytam fontos éveket a gyerekeim életéből, most velük akarok lenni" - jelentette ki Berecz Zsombor, aki a magyar vitorlázás második ötkarikás érmét nyerte. Az elsőt a Detre testvérek szerezték, akik az 1980-as, moszkvai játékokon a harmadik helyen végeztek Repülőhollandiban.