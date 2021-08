Olimpia

Tokió 2020 - Bronzérmes a Kozák, Bodonyi duó női K-2 500 méteren

A Kozák Danuta, Bodonyi Dóra duó bronzérmet nyert K-2 500 méteren a tokiói olimpián. A szám másik magyar egysége, Csipes Tamara és Medveczky Erika negyedikként ért célba. 2021.08.03 07:21 MTI

A keddi döntőt a K-1 200 méter után aratott diadalát követően második aranyát szerző új-zélandi Lisa Carrington és társa, Caitlin Regal nyerte a lengyel Karolina Naja és Anna Pulawska előtt.



Az új-zélandiak szinte kilőttek a rajtból, ötven méter után már fél hajós előnyre tettek szert, s ezt csak növelték a táv hátralévő részében. Egyik magyar páros sem kezdett igazán jól, de Kozákék féltávnál már a harmadik helyen haladtak, Csipesék hetedikként lapátoltak az ellenőrző pontnál. A hajrához közeledve látszott, hogy Carringtonékat ezúttal nem lehet beérni - végül egy hajóhosszal előbb értek a célba, mint a riválisok -, mögöttük azonban nagy csata alakult ki az érmekért. A lengyelek bírták a végét is, a friss Európa-bajnok Kozák és a szolnoki Bodonyi pedig a harmadik helyen ért be, közvetlenül a táv második felében javító honvédos duó, Csipes és Medveczky előtt.



A Ferencváros ötszörös ötkarikás bajnoka, a 34 éves Kozák ebben a számban címvédőként indult a japán fővárosban, az öt arany és egy ezüst után a mostani az első olimpiai bronzérme.



Ez a tokiói magyar küldöttség kilencedik dobogós helye, a mérleg most 3 arany, 3 ezüst és 3 bronz.



A kajak-kenu versenyek szerdán folytatódnak.



Eredmény:

női K-2 500 m, olimpiai bajnok:

Lisa Carrinton, Caitlin Regal (Új-Zéland) 1:35.785

2. Karolina Naja, Anna Pulawska (Lengyelország) 1:36.753

3. KOZÁK DANUTA, BODONYI DÓRA (MAGYARORSZÁG) 1:36.867

4. CSIPES TAMARA, MEDVECZKY ERIKA (MAGYARORSZÁG) 1:37.114