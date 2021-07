Olimpia-Tokió2020

Tokió 2020 - Milák: van egy ellenfelem, akit el akarok kapni

Milák Kristóf sokkal elégedettebben értékelte a 100 méter pillangón szerzett ezüstérmét, mint a 200-on nyert aranyát a tokiói olimpián, ahol előbbi számban mindössze 23 századdal maradt el a világcsúcsot úszó Caeleb Dresseltől.



"Csodálkoztok?" - kérdezett vissza a BHSE 21 éves úszója arra a felvetésre, hogy boldogabbnak tűnik, mint amikor diadalmaskodott. "Megvan az Európa-csúcs!".



Milák arról beszélt, az elmúlt néhány hónapban magyarok és külföldiek is megkeresték, hogy 100-on van-e esélye győzni, amire ő azt gondolta, hogy "nem normálisak", ha azt hiszik, megelőzheti a végül aranyérmes amerikait.



"Ez tavaly nem lett volna ezüstérem, mert nekem kellett ez a plusz egy év. Dinamikusabb és erősebb lettem ez alatt. Most már látom a lehetőséget magamban ebben a számban is. Van realitása, hogy legyőzzem. Van egy ellenfelem, akit el akarok kapni" - jelentette ki a szám magyar Európa-bajnoka, aki annak ellenére fejlődött hatalmasat az olimpia elhalasztásával nyert egy évben, hogy ebből - saját bevallása szerint - egy hónapig edzeni sem tudott, amikor elkapta a koronavírust, de igazából 2,5 hónapig nem érezte magát százszázalékosnak.



Legfőbb riválisával kapcsolatban megjegyezte, rendkívül szívós és nagyon jó versenyző típus. Kiemelte, hogy nagyon elismerik egymás teljesítményét, ennek ékes bizonyítéka volt, amikor a futam után Dressel azonnal megölelte őt, majd magasba emelte a kezét.



"Amíg ott leszünk egymásnak, sok rekord meg fog dőlni, legyen az világ-, kontinens-, vagy akár csak egyéni csúcs" - tekintett kicsit előre.



Hasonlóan vélekedett amerikai ellenfele, aki a Kossuth Rádiónak nyilatkozva arról beszélt, hogy Milák kihozza belőle a maximumot.

"Micsoda verseny volt! Nem volt még időm visszanézni, de ez volt a legjobb, leggyorsabb 100 pillangó, amit valaha rendeztek" - mondta Dressel, majd elárulta, hogy a mostani olimpián ismerte meg kicsit jobban magyar ellenfelét, akit "jó srácnak" nevezett.



"Hihetetlen, hogy 49.6-os időt úszott, és még biztosan fog fejlődni. Elképesztően szép verseny volt, és hát lesz még ilyen közöttünk. Mindketten azon leszünk, hogy legyőzzük egymást, egymás mellett tudunk fejlődni" - folytatta.



A japán fővárost egy-egy arany- és ezüstéremmel elhagyó Milák arról is említést tett, hogy nagy hatással volt rá az első olimpiája, mert még úgy is sokkal különösebb érzés volt ezen szerepelni, mint egy Eb-n vagy vb-n, hogy a korlátozások miatt ez "csonka olimpia" volt.



"Nagy következtetéseket egyelőre nem vonnék le, hagyom kicsit ülepedni a dolgokat, de sok furcsaságot, váratlan eredményt és meglepetést láthattunk" - mutatott rá arra, miben különbözik az olimpia más világversenytől.



A magyar úszócsapat Miláknak köszönhetően két éremmel fejezte be szereplését a tokiói játékokon. Az utolsó, vasárnapi versenynapon már nem lesz magyar érdekeltségű futam.