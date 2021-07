Tokió 2020 - Cseh László hetedik hellyel zárta le a pályafutását

Olimpia-Tokió2020

Cseh László a 200 méter vegyes pénteki döntőjében elért hetedik hellyel fejezte be úszópályafutását a tokiói olimpián. 2021.07.31 10:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 35 éves magyar versenyző - aki ebben a számban 2008-ban Pekingben ezüst-, 2012-ben Londonban bronzérmes volt - ugyanazt a taktikát választotta, mint az elődöntőben, azaz erősen kezdett pillangón és háton, így féltávnál második volt, de mellen visszaesett a hetedik helyre, mivel a lábtempóját egy kisebb sérülés hátráltatja. Az utolsó 50 méteren mindent kiadott magából, maga mögött tartotta új-zélandi riválisát, és végül 1:57.68 perccel csapott a célba.



"Az ébredés után elérzékenyültem, jó értelemben megérintett, hogy utoljára ugrom medencébe. Jól éreztem magam, de azt sajnálom, hogy nem lett jobb az időm. Annak azért örülök, hogy javítottam egy helyet, elvégre nyolcadikként jutottam be" - értékelte az úszását a legendás magyar sportoló, akinek még a győztes kínai Vang Sun is főhajtással gratulált az utolsó versenye után.



"Azt viszem haza magammal Tokióból, hogy nyugodtan hagyhatom abba az úszást. Otthon a tévé előtt biztosan mérgelődnék, hogy ilyen időt én is tudtam volna úszni, és ez végigkísérte volna az életemet. Így viszont itt le tudtam zárni a pályafutásomat".



Edzője, Plagányi Zsolt szerint nem csupán egy nagyszerű úszó, hanem Magyarország egyik legnagyobb sportembere fejezte be a pályafutását.



"Megbízható, küzdőképes, következetes, céltudatos" - jellemezte Cseh Lászlót a mestere, aki az általános iskola alsó tagozatában is foglalkozott a legendás úszóval, majd felnőttként 2014-ben vette át a szakmai munkájának irányítását.



Rajta kívül még Telegdy Ádám volt érdekelt a 200 méter hát döntőjében, és egyéni legjobbját két századdal felülmúlva 1:56.15 perccel ötödik lett.



"Egy olimpián csak a helyezés számít, nem az idő. Én már azzal teljesítettem a célomat, hogy fináléba kerültem, így a mai egy igazi örömúszás volt. Nagyon elégedett vagyok az ötödik hellyel" - mondta a világbajnoki hetedik helyezett úszó.



Az elődöntőben három magyar szerepelt: a 200 méter pillangón aranyérmes Milák Kristóf 100 méteren az amerikai Caeleb Dressel mögött másodikként kvalifikált a fináléba. Ugyanebben a számban Szabó Szebasztián a 14. helyen zárt, míg Burián Katalin tizedikként zárt 200 méter háton.



A péntek esti előfutamokban egyik magyar sem járt sikerrel: Lobanovszkij Maxim a 26. helyen végzett 50 méter gyorson, Gyurta Gergely 15., Kalmár Ákos pedig 22. lett 1500 méter gyorson, míg a Bohus Richárd, Takács Tamás, Kós Hubert, Holoda Péter összeállítású 4x100 méteres vegyesváltó a 13. helyen zárt.