Tokió 2020

Horrorbukás az olimpián, mentővel vitték el a BMX-verseny címvédőjét - videó

Óriásit esett a férfiak BMX-versenyében Rio olimpiai bajnoka, a címvédő Connor Fields - számolt be a Telex.



Az amerikai egy háromfős bukásba került bele, kórházba is kellett szállítani.



Fields a második helyen haladt, amikor az első kereke hozzáért a francia Romain Mahieu hátsó kerekéhez, az amerikai ekkor esett el. Ezután két másik versenyző, a francia Slyvain Andre és a holland Twan van Gendt is átestek rajta.



A baleset után Fields-et egyből ápolni kezdték, majd hordágyra rögzítve tették be a pálya mellett várakozó egyik mentőautóba.



A kórházban először a gerincét és a mellkasát vizsgálták. Mint kiderült, hogy Fields megúszta komolyabb sérülés nélkül, azt viszont még nem tudni, hogy agyrázkódást szenvedett-e, és ha ilyen, mennyire súlyosat.



Édesapja beszámolója szerint Fields ébren van, minden végtagját tudja mozgatni és válaszol a kérdésekre is.