Tokió 2020

Cseh László: mindenkinek ilyen szép befejezést kívánok

Bár az időeredményével elégedetlen volt, mégis megnyugodva zárta le pályafutását Cseh László, aki utolsó versenyén hetedik lett 200 méter vegyesen a tokiói olimpia úszóversenyének pénteki napján. 2021.07.30 07:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Azt viszem haza magammal Tokióból, hogy nyugodtan hagyhatom abba az úszást. Otthon a tévé előtt biztosan mérgelődnék, hogy ilyen időt én is tudtam volna úszni, és ez végigkísérte volna az életemet. Így viszont itt le tudtam zárni a pályafutásomat" - mondta a 35 éves Cseh. "Mindenkinek ilyen szép befejezést kívánok".



A kétszeres világbajnok úszó a karrierjére visszagondolva kifejtette, A4-es lapnyi listát tudna írni arról, mit csinálna másképpen. Példaként említette, hogy nem tudatosította magában, mennyi sikert ért el.



"Azt sulykolták belém, hogy ha jó vagyok, az természetes, ha rossz, akkor az az én hibám" - ismertette az "örök elégedetlen" Cseh László a probléma okait. "Az elmúlt években sokat dolgoztunk ezen. És bár most is elégedetlen vagyok az időmmel, tudok közben mosolyogni".



A BVSC versenyzője arról is beszélt, hogy nagyszerűen érzi magát a japán fővárosban, de a lelátón szurkolva jobban izgul, mint saját futamai előtt. Konkrét élményként felelevenítette, meghatódott azon, hogy Verrasztó Dávid két sikertelen olimpiai szereplés után negyedik lett.



"Egy darabig biztosan nem látnak majd a medence partján. Persze a versenyeket követni fogom, de most már azon kell gondolkodnom, hogy szeptemberben ne keljek fel hajnali ötkor" - válaszolta a jövőjét firtató kérdésre Cseh, aki elárulta, elhunyt édesapja, akivel mai napig sokat álmodik, biztosan azt tanácsolta volna, hogy korábban vonuljon vissza.



Profi sportolóként töltött utolsó napjával kapcsolatban azt emelte ki, hogy ébredés után elérzékenyült és jó értelemben megérintette, hogy utoljára úszik versenyen. Kedves gesztusnak nevezte a győztes kínai Vang Suntól, hogy főhajtással gratulált neki az eredményéhez és az egész karrierjéhez.



"A levezetést azonban most is meg kell csinálni, különben napokig szenvednék, de utána a regenerációról már nem kell gondolkodnom" - zárta szavait a legendás sportoló, aki ötödik olimpiáján szerepelt, tizedik egyéni döntőjét úszta az ötkarikás játékokon.



Cseh László kiemelkedő pályafutását többek között két világbajnoki cím és hat ötkarikás érem fémjelzi.