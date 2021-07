Olimpia

Tokió 2020 - Egy góllal legyőzte a címvédő amerikaiakat a női vízilabda-válogatott

A magyar válogatott második csoportmeccsén elképesztő bravúrt végrehajtva 10-9-re legyőzte a kétszeres címvédő amerikai csapatot a tokiói olimpia női vízilabdatornájának szerdai játéknapján. 2021.07.28 08:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikaiak ezt megelőzően legutóbb 2008. augusztus 21-én, a pekingi játékokok fináléjában, Hollandia csapatától kaptak ki (8-9) olimpián.



Női vízilabdatorna, B csoport, 2. játéknap:

Magyarország-Egyesült Államok 10-9 (2-2, 3-3, 1-3, 4-1) -

Tacumi Vízilabdaközpont, zárt kapus

gólszerzők: Parkes 3, Vályi, Keszthelyi 2-2, Gyöngyössy, Illés, Szilágyi 1-1, illetve Musselman 3, M. Fischer, Fattal 2-2, Steffens, Seidemann 1-1

ötméteres: 0/0, illetve 0/0

gól/emberelőny: 3/5, illetve 4/10



Magyarország:

Magyari - Szilágyi, Vályi, Gurisatti, Szücs, Parkes, Garda - cserék: Leimeter, Gyöngyössy, Illés, Keszthelyi



Egyesült Államok:

Johnson - Musselman, Fattal, Steffens, A. Fischer, M. Fischer, Williams - cserék: Seidemann, Hauschild, Haralabidis, Gilchrist, Longan



A ráúszásnál Vályi szerezte meg a labdát, és az első magyar támadásból - egy bejátszást követően - Parkes némi szerencsével be is talált a kapuba. Az amerikaiak ezután három kapufát is lőttek, igaz, közben Garda lövése is a lécről vágódott le a másik oldalon. Négy perc elteltével sikerült egyenlítenie a címvédőnek, addig a magyar védekezés jól működött. Az ellenfél fórban csak szabálytalan gólig jutott, aztán viszont már érvényes találatot szerzett és átvette a vezetést. A negyed végéhez közeledve emberelőnyös helyzetben tudott egyenlíteni Bíró Attila együttese, egy bejátszást Gyöngyössy pofozott szépen a kapuba.



A második felvonás Keszthelyi távoli bombagóljával indult, nem sokkal később pedig Vályi növelte kétgólosra a különbséget. A riválisnak érezhetően nem ízlett a magyarok kemény védekezése, a támadóidőt maximálisan kihasználva próbált érvényesülni, és egymás után szerzett két góllal egyenlített. A magyarok játékába ebben a szakaszban többször csúszott technikai hiba, de aztán Illés találatával újra előnyhöz jutottak, a nagyszünetre azonban egy amerikai gól nyomán maradt a döntetlen.



A harmadik negyed elején fórból voltak eredményesek az amerikaiak, miután két-három magyar támadás is elhalt, ami láthatóan bosszantotta Bíró Attilát a parton. A folytatásban percekig egyik csapat sem jutott el a gólig, aztán Szilágyi kapott jó labdát, találatával pedig ismét egyenlő volt az állás. A címvédőnek erre azonnal volt válasza, sőt, hamarosan ismét kétgólosra duzzadt a különbség.



A záró játékrész Parkes góljával indult, majd Vályi talált be szépen, ezzel egyenlítettek a magyarok, akiknek a következő amerikai támadást sikerült kivédekezniük. Három perccel a lefújás előtt Bíró Attila időt kért, a rivális azonban ezután hamar újabb gólt szerzett és újra vezetett. Keszthelyi távoli bombája újfent egyenlítést ért a magyaroknak, az amerikai csapat pedig a következő akciónál csak kapufáig jutott. Egy perccel a lefújás előtt Parkes villant, szenzációs találatával már a magyaroknál volt az előny, az amerikaiaknak pedig erre már nem érkezett válaszuk.

Az orosz elleni döntetlennel kezdő magyarok pénteken közép-európai idő szerint 11.20 órakor a házigazda Japán legjobbjai ellen ugranak vízbe ismét.



Később:

Kína-Japán 11.20



A csoport állása: 1. Egyesült Államok 4 pont/3 mérkőzés, 2. Magyarország 3/2, 3. Orosz Olimpiai Csapat 3/2, 4. Kína 0/2 (24-30), 5. Japán 0/1 (4-25)