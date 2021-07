Olimpia

Tokió 2020 - Márton Anna kikapott az elődöntőben, a bronzéremért vívhat női kardban

Márton Anna kikapott a négy között a női kardozók hétfői egyéni versenyében a tokiói olimpián, így utolsó mérkőzésén a bronzéremért vívhat. 2021.07.26 12:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BVSC-Zugló 2015-ben világbajnoki bronzérmes vívója az esti elődöntőben az egyéniben kétszeres világbajnok, Rióban ezüst-, illetve csapatban olimpiai aranyérmes orosz Szofija Velikajával csapott össze, és simán, 15-8-ra alulmaradt.



Pedig az elején még ő irányított, három gyors tussal 3-0-ra ellépett, és bár ellenfele ugyanolyan gyorsan ki is egyenlített, sokáig nála volt az előny. A pihenőhöz közeledve aztán a 36 éves Velikaja kéttusos előnyre tett szert - Márton többször is videózást kért, de egyetlenegy alkalommal sem neki adtak igazat -, majd a szünet után nagyon magabiztossá vált, és ekkor már érződött, hogy nem engedi ki a kezéből a győzelmet.



"Az elején úgy éreztem, hogy uralom a mérkőzést és nagyjából érzem a ritmust is, de aztán kicsit ő is váltott, meg pont akkor volt két-három kétes tus, amit fordítva adott meg a zsűri és ez engem nagyon kizökkentett, nagyon elvesztettem a fonalat. Ő pedig elég rutinos ahhoz, hogy ezt kihasználja - nyilatkozott a vesztes asszó után a 26 esztendős Márton Anna. - Sajnálom, hogy erre nem készültem fel jobban, mármint arra, hogy a kétes tusok valószínűleg nálam lesznek, és azokkal nem szabad foglalkozni."



A bronzmérkőzést magyar idő szerint 12.50-től rendezik a Makuhari Rendezvényközpont B csarnokában, Márton ellenfele a francia Manon Brunet lesz.



"Nagyon jól ismerem, gyerekkorunk óta együtt vívunk, egy korosztály vagyunk. Pörgős vívása van. Mindenképpen le fogom győzni, bosszút akarok állni, mert Rióban éppen tőle kaptam ki. Azóta egyszer sem tudott legyőzni és ez így is fog maradni" - mondta határozottan. A csapatban világbajnok Brunet öt éve negyedikként zárt.



Eredmények:

a 64 között:

Katona Renáta-Jazmin Dagfusz (tunéziai) 15-6

a 32 között:

Márton Anna-Marija Belen Perez Maurice (argentin) 15-12

Pusztai Liza-Amira Ben Saban tunéziai) 15-12

Szofija Velikaja (orosz)-Katona 15-4

a 16 között:

Márton-Csoj Szu Jeon (dél-koreai) 15-12

Csien Csia-zsuj - Pusztai 15-10

negyeddöntő:

Szofija Pozdnyakova (orosz)-Csien 15-12

Márton-Zajnab Gyajibekova (üzbég) 15-11

Szofija Velikaja (orosz)-Mariel Zagunis (amerikai) 15-8

Manon Brunet (francia)-Olga Nyikityina (orosz) 15-5

elődöntő:

Velikaja-Márton 15-8

Pozdnyakova-Brunet 15-10

később:

bronzmérkőzés:

Márton-Brunet 12.50

döntő:

Velikaja-Pozdnyakova 13.45