Olimpia

Tokió 2020 - Márton éremért vívhat női kardban

Márton Anna bejutott a legjobb négy közé, azaz az esti programban éremért vívhat a női kardozók hétfői egyéni versenyében a tokiói olimpián. 2021.07.26 08:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 2015-ben világbajnoki bronzérmes, sérült térddel versenyző Márton a mindössze 18 éves, nemzetközi szinten szinte ismeretlen üzbég Zajnab Gyajibekovával csapott össze a negyeddöntőben és 15-11-re nyert, viszonylag simán. Az elején kedve szerint adta a tusokat, az első három perc után 8-2-re vezetett. A folytatásban aztán volt 9-2 és 10-4 is, de ekkor Gyajibekova magára talált, és feljött két tusra, előbb 11-9-re, majd 12-10-re és 13-11-re, a végén azonban Márton nyugodt maradt, és érvényesítve a papírformát megnyerte az asszót.



"Megpróbáltam nyugodt maradni, mert ez egy óriási lehetőség volt a számomra, főleg, hogy egy ilyen fiatal, rutintalan versenyzőt kaptam. Nagyon nem szerettem volna, hogy elvigyen az izgalom és a hév. Arra törekedtem, hogy higgadt maradjak és egy pillanatra sem fordult meg a fejemben, hogy ezt az asszót nem fogom megnyerni" - mondta az MTI-nek a BVSC-Zugló 26 éves vívója, aki második olimpiáján szerepel. Öt éve, Rióban tizedik lett.



Elárulta, hogy az ellenfél feltérképezésében csapattársai, Katona Renáta és Battai Sugár is segítettek, mert ők látták az üzbég előző asszóját a lelátóról.



"Elmondták, hogy mire számítsak, és tényleg az is történt. Az elmesélésükre alapoztam a taktikámat és az előkészítéseimet, és működött. Ez csapatmunka volt" - tette hozzá.



Márton következő ellenfele az egyéniben kétszeres világbajnok, Rióban ezüst-, illetve csapatban olimpiai aranyérmes Szofija Velikaja lesz magyar idő szerint 11.25-kor. Az orosz kardozó a negyeddöntőben Athén és Peking bajnokát, a hozzá hasonlóan 36 éves amerikai Mariel Zagunist verte magabiztosan, 15-8-ra.



"Őt nagyon jól ismerem, de nem szeretnék emlékezni egyetlen korábbi asszónkra sem. Szeretnék tiszta lappal indulni az elődöntőben, nyerjen a jobbik, az, aki ma jobb formában van és erősebb" - fogalmazott a magyar vívó, aki eddigi összecsapásaik során mindössze egyszer, egy 2018-as világkupán tudta legyőzni Velikaját.



A bronzmérkőzést 12.50-től, a döntőt 13.45-től rendezik a Makuhari Rendezvényközpont B csarnokában.

Eredmények:

a 64 között:

Katona Renáta-Jazmin Dagfusz (tunéziai) 15-6

a 32 között:

Márton Anna-Marija Belen Perez Maurice (argentin) 15-12

Pusztai Liza-Amira Ben Saban tunéziai) 15-12

Szofija Velikaja (orosz)-Katona 15-4

a 16 között:

Márton-Csoj Szu Jeon (dél-koreai) 15-12

Csien Csia-zsuj - Pusztai 15-10 negyeddöntő:

Szofija-Pozdnyakova (orosz)-Csien 15-12

Márton-Zajnab Gyajibekova (üzbég) 15-11

Szofija Velikaja (orosz)-Mariel Zagunis (amerikai) 15-8

Manon Brunet (francia)-Olga Nyikityina (orosz) 15-5