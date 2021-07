Olimpia

Tokió 2020 - Óriásit úszott, ötödik a 4x100 méteres férfi gyorsváltó

A Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Németh Nándor összeállítású férfi 4x100 méteres gyorsváltó a pontszerző ötödik helyen végzett a tokiói olimpia úszóversenyeinek hétfői napján. 2021.07.26 07:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar négyes ugyanabban az összeállításban és sorrendben várta a finálét, mint a vasárnapi előfutamot, azaz a 200 méter pillangó világbajnoka, Milák kezdett, s bár javított előző napi idején, így is 48 másodperc felett maradt, és hetedikként indította Szabó Szebasztiánt. A 25 éves győri úszó a helyezésen nem tudott javítani, viszont felzárkózott az előtte lévő stafétákra, ezáltal kedvezőbb helyzetbe hozta a magyar négyes két legjobbját, Bohus Richárdot és Németh Nándort. Ők parádés úszással az ötödik helyre hozták be a váltót, amely 3:11.06 perccel országos csúcsot úszott.



A 2017-es, budapesti világbajnokságon felállított régi rekordon közel egy másodpercet, konkrétan 93 századot faragott a négyes, amelyből Németh és Bohus a négy évvel ezelőtti vb-bronznak is részese volt. A mostani ötödik hely értékét tovább növeli, hogy az olimpiák történetében a férfi 4x100 méteres gyorsváltóban a magyar csapat először szerepelt a döntőben.



"Most jobban és könnyebben ment az úszás. Nem vagyok gyorsúszó, de a váltó miatt örülnék, ha jobban menne a 100 gyors" - mondta Milák, aki toronymagas esélyesként a délutáni programban megkezdi szereplését kedvenc számában, 200 méter pillangón.



"Amikor fontos, mindig sikerül jól úsznom. Tegnap megijedtem, mert túlpörögtem a versenyt, ma arra kellett koncentrálnom, hogy hideg fejjel menjek neki" - jelentette ki Szabó Szebasztián, aki Milákkal együtt kiemelte Bohus szerepét csapatkapitányként, s elmondásuk szerint a BVSC 28 éves úszója a kvartett szíve.



"Előző nap mindenki görcsös és feszült volt, ki kellett robbantani mindenkit ebből az állapotból. Én nagyon pörögtem a verseny előtt" - mesélte Bohus.



Németh úgy fogalmazott, érzésre még jobb időt gondolt, de abban mind a négyen egyetértettek, hogy ez hatalmas országos csúcs, amellyel csakis elégedettek lehetnek, így nincs is bennük hiányérzet.