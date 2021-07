Tokió 2020

Tokió 2020 - Ezüstérmes a párbajtőröző Siklósi Gergely

A pályafutása első olimpiáján szereplő Siklósi Gergely ezüstérmet szerzett a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében a tokiói ötkarikás játékokon. 2021.07.25 13:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A BHSE 23 éves, világranglista-vezető, világbajnoki címvédő vívója a helyi idő szerint esti döntőben némi meglepetésre 15-10-re kikapott a francia Romain Cannone-tól.



Siklósi egész nap felszabadultan vívott a Makuhari Rendezvényközpont B csarnokában, a kínai Tung Csao 15-9-es, a marokkói Husszam Elkord és a címvédő dél-koreai Park Szang Jung 15-13-as legyőzése után az elődöntőben magabiztosan, 15-10-re verte az olasz Andrea Santarellit. A jelentős nemzetközi eredménnyel nem rendelkező, 24 éves párizsi rivális először a venezuelai Limardo Gascont (15-12), majd a holland Verwijlent (15-11) és az orosz Szergej Bidát (15-12), a legjobb négy között pedig az ukrán Igor Reizlint (15-10) győzte le.



A döntő közjátékkal kezdődött: meghibásodott a pást eredményjelzője, így nem tudták időben elkezdeni a mérkőzést. A két vívó hosszú percekig várta, hogy végre elrajtolhasson a küzdelem, amíg végre megjavították a berendezést.



A várakozás Siklósit zavarta meg jobban, nála jóval alacsonyabb ellenfele kétszer is gyorsan eltalálta őt, de aztán az első három perc vége előtt egy parádés tussal 4-4-re egyenlített. A folytatásban a vezetést is sikerült átvennie, de mint később kiderült, 6-5-nél volt utoljára nála az előny. Cannone az esélytelenek nyugalmával vívott, mégpedig nagyon jól, 10-8 után állva hagyta riválisát, és szinte pillanatok alatt a végső győzelem kapujába került. 14-9-ről indult az utolsó három perc, amely azonban már nem pergett le, mert a francia bevitte a győztes találatot is.



Siklósi csalódottan gratulált ellenfelének, de edzője, Dancsházy-Nagy Tamás azonnal megölelte őt, jelezve, hogy a vereség ellenére nagy eredményt ért el.



A tapolcai születésű versenyző a kardozó Szilágyi Áron szombati győzelme után a tokiói magyar küldöttség második dobogós helyét szerezte.

Illyés Tibor/MTI

Eredmények:



a 32 között:

Siklósi Gergely-Tung Csao (kínai) 15-9



a 16 között:

Siklósi-Husszam Elkord (marokkói) 15-13



negyeddöntő:

Siklósi-Park Szang Jung (dél-koreai) 15-13

Andrea Santarelli (olasz)-Jamada Maszaru (japán) 15-13

Igor Reizlin (ukrán)-Mohamed Elszajed (egyiptomi) 15-13

Romain Cannone (francia)-Szergej Bida (orosz) 15-12



elődöntő:

Siklósi-Santarelli 15-10

Cannone-Reizlin 15-10



bronzmérkőzés:

Reizlin-Santarelli 15-12



döntő:

Cannone-Siklósi 15-10



A végeredmény:



férfi párbajtőr, egyéni, olimpiai bajnok:

Romain Cannone (Franciaország)

2. SIKLÓSI GERGELY (MAGYARORSZÁG)

3. Igor Reizlin (Ukrajna)