Tokió 2020 - Szilágyi Áron harmadszor olimpiai bajnok

Szilágyi Áron sorozatban harmadszor nyerte meg a férfi kardozók egyéni versenyét szombaton a tokiói olimpián, míg a tekvondós Salim Omar ötödik lett 58 kilogrammban.

A Vasas vívója egész nap bámulatos teljesítményt nyújtott, a döntőben pedig 15-7-re múlta felül az olasz Luigi Samelét. Szilágyin kívül eddig négy nagyszerű elődjének - Fuchs Jenőnek, Kárpáti Rudolfnak, a szovjet Viktor Krovopuszkovnak és a francia Jean-Francois Lamournak - sikerült megvédenie a címét férfi kardban, de egyéniben a triplázás eddig még senkinek nem jött össze. Sőt, a férfiaknál a többi fegyvernemben sem akadt még olyan, aki ugyanabban a szakágban háromszor győzött volna az egyéni versenyben.



Társai közül a világbajnok Szatmári András és a világbajnoki harmadik Decsi Tamás egyaránt a 32 között búcsúzott.



Az áprilisban Európa-bajnok, 18 éves Salim Omar mindössze harmadik felnőtt versenyén kikapott a nyolcaddöntőben, de vigaszágra került. Ott előbb döntő fölénnyel verte thaiföldi ellenfelét, majd a bronzmérkőzésen 46-16-ra kikapott a világbajnoki címvédő dél-koreai Dzsang Dzsuntól, így ötödikként zárt. Ezt megelőzően egyetlen magyar tekvondós szerepelt olimpián, méghozzá Salim Omar nagybátyja, Salim József, aki a 2000-es, sydneyi játékokon szintén ötödik lett.



A Tokiói Vizes Központban megkezdődtek az úszók küzdelmei is, a nyitónapon a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka, valamint a 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória is bejutott a döntőbe 400 méter vegyesen. A férfiaknál ugyanebben a számban Verrasztó Dávid is beverekedte magát a vasárnapi fináléba, Bernek Péter viszont egyéni csúcsa ellenére nem jutott be a döntőbe, s összesítésben a 13. helyen zárt.

Női 100 méter pillangón Sebestyén Dalmának a 27. helyével nem sikerült elődöntőbe jutnia, míg 400 méter gyorson Zombori Gábor a 18. helyen zárt, és nem került a fináléba.



A cselgáncsozók 48 kilós súlycsoportjában a 2012-es londoni játékokon harmadik Csernoviczki Éva győzelemmel kezdett, majd a nyolcaddöntőben kikapott a későbbi ezüstérmes japán Tonaki Funától, és helyezetlenül zárta negyedik olimpiáját.



Asztaliteniszben Majoros Bence 4-0-ra megnyerte első mérkőzését, és továbblépett a legjobb 48 közé, ahol a 22. kiemelt dán Jonathan Groth vár rá. Madarász Dóra viszont kikapott első mérkőzésén és kiesett, mint ahogy a vegyes párosok első fordulójában a Szudi Ádám, Pergel Szandra duó is.



Országúti kerékpárban, ökölvívásban és sportlövészetben nem termett babér a magyar olimpikonoknak: a Giro d'Italián a rózsaszín trikót is viselő Valter Attila hivatalosan nem fejezte be a mezőnyversenyt, az 57 kilós Gálos Roland első mérkőzésén egyhangú pontozással kikapott és búcsúzott, míg Mészáros Eszter a 20. helyen zárta a női légpuskások versenyszámát, így nem jutott be a legjobb nyolc lövőt felvonultató döntőbe.