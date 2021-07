Olimpia-Tokió2020

Tokió 2020 - Mészáros Eszter 20. a női légpuskások

Mészáros Eszter a 20. helyen zárta szombaton a női légpuskások versenyszámát a tokiói olimpián, vagyis nem jutott be a legjobb nyolc lövőt felvonultató döntőbe. 2021.07.24 09:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Gödöllői EAC 19 éves világkupa-győztese 625,3 körös eredménnyel fejezte be a 60 lövéses alapversenyt az 50 fős mezőnyben.



Mészáros visszafogottan kezdett, első tíz lövése nem volt kiemelkedő. Az első sorozat után röviden egyeztetett edzőjével, majd visszatért a lőállásba, és a folytatásban egyre kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott, lövései jóval pontosabbak voltak. A negyedik tíz lövéses szériája sikerült a legjobban, de aztán hiába lőtt viszonylag jól és egyenletesen az utolsó előtti, valamint a hatodik sorozatban, ez a legjobb nyolcba, és ezzel a döntőbe kerüléshez nem volt elég. A fináléba jutáshoz 628,5 kör kellett.



"Az elején nagyon izgultam, de a végére sikerült összeszednem magam. Annyiban új helyzet volt ez a számomra, hogy olimpián eddig még sosem lőttem" - értékelt az MTI-nek Mészáros, aki hozzátette, reménykedik benne, hogy a továbbiakban már jobban fogja tudni kezelni az izgalmat, és ez a hátralévő versenyein már nem fogja megzavarni.



"Eredetileg jobbat szerettem volna lőni, de ezért az eredményért is megdolgoztam, ezért teljes mértékben nem lehetek csalódott" - nyilatkozta a sportlövő, aki elismerte, hogy csak az utolsó négy sorozata volt jó, az első kettőben nem sikerült meglőnie azt, amit tud.



"Nem akarok ezen túl sokat rágódni, mert tudom, hogy meg tudtam volna lőni a döntős szintet, de ez sajnos most így jött ki. Legközelebb már másképp alakul majd" - jelentette ki Mészáros, aki legközelebb kedden, a légpuskások vegyescsapat-versenyében áll majd lőállásba Péni Istvánnal az oldalán.