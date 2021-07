Olimpia

Tokió 2020 - Bemutatkoztak a magyarok

A megnyitó napjának reggelén a magyarok is bemutatkoztak a tokiói olimpián: Pétervári-Molnár Bendegúz második lett az egypárevezősök első előfutamában, s ezzel bejutott a szám hétfői negyeddöntőjébe. 2021.07.23 07:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Sea Forest Evezős Pályán - amely később a gyorsasági kajak-kenu küzdelmeinek is otthont ad majd - a reggeli időpont ellenére az elmúlt napokban tapasztalt párás meleg, oldalszél és a koronavírus-járvány következtében üres lelátó fogadta a résztvevőket.



A Budapest Evezős Egyesület 28 éves versenyzője - aki öt éve, Rióban 14. lett, s másodszor vesz részt az ötkarikás játékokon - egy-egy brazil, iraki, kuvaiti, cseh és norvég riválissal csapott össze pénteken, közülük utóbbi ígérkezett a legnagyobb ellenfélnek.



Kjetil Borch Rio de Janeiróban bronzérmet szerzett kétpárban, emellett kétszeres világbajnok, s a verseny során bizonyította is klasszisát. Már a rajt után az élre állt, s végül óriási előnnyel ért elsőként a célba. A magyar evezős 500 méternél és 1000-nél is a harmadik helyen haladt brazil vetélytársa mögött, de aztán a hajrára beleerősített, és végül megelőzve a dél-amerikait, biztos másodikként végzett.



A futamból az első három jutott tovább a legjobb 24 közé, a többiek reményfutamra kényszerülnek.



"Nem volt rossz ez a pálya, bár kicsit jobban szét voltam esve, mint szoktam, jobban be is savasodtam. Ez amiatt van, hogy a szervezetem még nem teljesen állt át, a kiutazás eléggé megviselt. A negyeddöntőre jobban ki kell magam pihennem, de a továbbjutás biztosan megvolt, jól kontrolláltam a pályát." - mondta az MTI-nek a magyar sportoló.



Hozzátette: az oldalszél egy kicsit zavarta, főleg a rajtnál.



"Az edzésekhez képest nem volt hullámos a víz, de a szél rosszabb volt, mint a korábbi napokban" - fogalmazott.



Pétervári-Molnár - akinek a döntőbe jutás a célja - egyedül képviseli a magyar evezőssportot Tokióban.



Eredmény:

férfi egypár, előfutam:

1. Kjetil Borch (norvég) 6:54.46 p

2. Pétervári-Molnár Bendegúz 7:04.42

3. Luca Verthein Ferreira (brazil) 7:05.00