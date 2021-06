Tokió 2020

Kolumbia súlyemelői lemaradhatnak az olimpiáról

Fegyelmi büntetésnek néz elébe a Kolumbiai Súlyemelő Szövetség, így a dél-amerikai ország legjobbjai lemaradhatnak a tokiói olimpiáról, noha eredményük alapján nyolc versenyzőjük is jogosult lenne az indulásra.



Az eltiltás veszélye annak nyomán állt elő, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) a doppingszabályok megsértését mondta ki csütörtökön három kolumbiai súlyemelő esetében is, ezért a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) eljárást indított és szankciókat kért mind velük, mind szövetségükkel szemben.



Az ITA honlapjának híre szerint Ana Segura, Yenny Sinisterra és Juan Felipe Arboleda még a múlt év elején bukott meg: mintájukban az anabolikus szteroidok közé tartozó boldenon nyomaira bukkantak. Mindhárman arra hivatkoztak, hogy a hazai edzőtáborban fogyasztott szennyezett marhahússal kerülhetett be szervezetükbe a tiltott anyag, érvelésüket azonban a CAS nem fogadta el. Négyéves eltiltás fenyegeti őket.