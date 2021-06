Olimpia

Tokiói olimpia: kvótás a Szudi, Pergel asztalitenisz vegyes páros

A Szudi Ádám, Pergel Szandra vegyes páros indulhat a nyári, tokiói olimpia asztalitenisz-versenyén.



A nemzetközi szövetség kedden értesítette magyar tagszervezetét (MOATSZ) a duó kvótaszerzéséről, amelyet már korábban is tudni lehetett, de a júniusi olimpiai ranglista nyilvánosságra kerülésével vált hivatalossá.



A vegyes páros szám új az ötkarikás programban, a tokiói küzdelmekben összesen 16 kettős vehet részt.



A magyar sportági küldöttséget így egy három+egy fő tartalékból álló női csapat, a férfi egyesben induló Majoros Bence és a Szudi, Pergel vegyes páros alkotja majd a japán fővárosban. A szabályok szerint Pergel már biztosan tagja a csapatversenyben asztalhoz álló női triónak, a válogatott további összeállítását várhatóan június végén hirdeti ki Bátorfi Zoltán szövetségi kapitány.



A 25 esztendős, magyar bajnok Szudi és a többszörös Európa-bajnoki bronzérmes, 32 éves Pergel egyformán először indulhat majd olimpián, a szövetségnek mindketten úgy nyilatkoztak, hogy szeretnék kihozni magukból a maximumot, s ha ez sikerül, esélyük lehet meccset, meccseket nyerni.



"Most már hivatalossá vált, amit hetek, sőt hónapok óta tudunk. Szandi és Ádám rengeteget dolgozott ezért a kvótáért, rengeteg versenyen jártak, gyakorlatilag a világ összes kontinensét bejárták." - mondta az M1 aktuális csatornának kedden Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke, akit a hétfői tisztújító közgyűlésen újabb négy évre megerősítettek posztján.



Kiemelte, hogy mivel ebben a számban nagyon szűk az olimpiai mezőny, óriási teljesítmény, igazi bravúr, hogy a magyaroknak sikerült kvótát szerezniük.



"Nagyon büszkévé tesz minket az is, hogy a megszerezhető hét indulási jogból ötöt kiharcoltunk. Ez fantasztikus teljesítmény a sportolóktól és rekord a magyar asztaliteniszben" - tette hozzá Nátrán Roland.



Az elnök úgy fogalmazott, a szereplés nagyban függ majd a sorsolástól, de ők abban a bíznak, hogy az öt kvótából lesz pontszerző helyezésük Tokióban.