Olimpia

Magyar kvóta szlalom kajak-kenuban

A szlalom kajak-kenu női kenu számában kvótát kapott a tokiói játékokra Magyarország - erről értesítette a Magyar Olimpiai Bizottságot a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF). A sportág ezen válfajában először szerepelhet magyar versenyző az ötkarikás játékokon.



Bár a múlt heti, olaszországi kvalifikációs Európa-bajnokságon a magyarok nem jártak sikerrel az indulási jog begyűjtését illetően, a kontinentális viadalok után az ICF kiosztotta a még rendelkezésre álló kvótákat, s ezekből a magyaroknak is jutott.



"Női kenuban a világbajnoki eredmények alapján mi is kaptunk indulási jogot" - mondta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke.



Az MKKSZ tájékoztatása szerint az osztrák származású Schmid Julia fog indulni a japán fővárosban.



"Régóta stabil szereplője a mezőnynek, és évről-évre egyre jobb teljesítményt látunk tőle. Biztos vagyok benne, hogy az olimpiai indulás lehetősége hatalmas lökést ad neki, és az egész magyar szlalom kajak-kenu szakágnak. Az ICF ráadásul arról tájékoztatott bennünket, hogy férfi kajakban Potocny Marcel előtt is már csak egy ír versenyző van a rangsorban, aki még nem szerzett kvótát" - fogalmazott Schmidt Gábor.