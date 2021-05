Olimpia

Kozák Luca olimpiai szintes

Kozák Luca 12.81 másodperces eredménnyel teljesítette az olimpiai szintet 100 méteres gátfutásban csütörtökön a savonai atlétikai versenyen. 2021.05.13 18:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Tokió, most már biztos találkozunk júliusban!" - írta ki Facebook-oldalára a 24 éves sprinter, aki már tavaly augusztusban is a 12.84 másodperces ötkarikás limiten belül futott, ám a pandémia miatt a nemzetközi szövetség tavaly felfüggesztette a szintteljesítést. A Gyulai Memorialon - szintén 2020 augusztusában - 12.71-gyel Siska Xénia 36 éves országos csúcsát adta át a múltnak.



Amint Kámán Bálint, a magyar szövetség sportigazgatója az MTI-nek csütörtökön elmondta, Kozák Luca 12.81-es idejével immár biztos tokiói utazó, bár valószínűleg világranglistás helyezésével is kijutott volna az ötkarikás játékokra. A csarnokban is országos rekorder debreceni futó 60 méter gáton nyolcadik lett a márciusi fedett pályás Európa-bajnokságon.



Kozák Luca a hatodik magyar atléta, aki teljesítette az olimpiai szintet.