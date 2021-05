Újságírónak álcázott tüntető szakította félbe a NOB sajtótájékoztatóját

Egy újságírónak álcázott tüntető félbeszakította a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) csütörtöki, online sajtótájékoztatóját.



Az illető előbb felmutatott egy "Nem az olimpiára" feliratú transzparenst, majd azt kiabálta, hogy "Sehol ne legyen olimpia".



A rövid incidenst megelőzően a NOB szóvivője, Mark Adams arról beszélt, szerinte az idén nyárra halasztott tokiói olimpia történelmi esemény lesz, annak ellenére, hogy megrendezését széles körben ellenzik az emberek. Hangsúlyozta, megértik az aggodalmakat, mégis bizakodással tekintenek az ötkarikás játékokra.



"Figyelünk a közvéleményre, de nem az vezérel minket. Nagyon bízom benne, hogy a közvélemény rendkívüli módon az olimpia mellé fog állni" - mondta Adams.



Hasimoto Szeiko, a tokiói szervezőbizottság elnöke elmondta, hogy a NOB kifejezte támogatását és elismerését a munkájuk kapcsán.



Kevesebb mint három hónappal a rajt előtt Japánban súlyosbodik a járványhelyzet, továbbra is magas a napi fertőzések száma. A legutóbbi közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy a japánok kétharmada nem szeretné, ha idén rendeznék a játékokat.



Adams elmondta, hogy már körülbelül 7800 sportoló kvalifikált az olimpiára, ami az összlétszám 70 százalékát jelenti.



További tíz százalék június 29. előtt kvótát szerez, a maradék húsz százalékról pedig a sportági világranglisták állása dönt majd.

A protestor manages to get the last question in today's IOC video press conference. He says "No Olympics anywhere, **** the Olympics" a few times before being cut off. pic.twitter.com/mLF9CxlTCJ