Tokió 2020

Az orosz sportolók a Katyusát akarják eljátszatni a himnusz helyett

A Katyusa című szovjet háborús dalt javasolta az olimpián az orosz himnusz helyett eljátszani az Orosz Olimpiai Bizottság sportolói tagozata - jelentette ki Szofja Velikaja olimpiai és világbajnok kardvívó.



"Ez egy hazafias dal, amelyet nemcsak Oroszországban, de nemzetközileg is ismernek, és a gyerekek is szeretik. Ezért ezt a dalt terjesztjük elő mérlegelésre az Orosz Olimpiai Bizottság végrehajtó bizottságának" - mondta Velikaja.



A bajnoknő szerint a Katyusát a sportolók több lehetőség közül nagy szavazattöbbséggel választották ki. Az elképzelés megvalósíthatóságával kapcsolatban egyelőre nem hagzottak el reagálások.



A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) december 17-én jóváhagyta Oroszország eltiltását, de felére csökkentette a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által kiszabott négyéves büntetést, amelyet az állami szintű doppingolás, illetve a moszkvai doppingellenőrző laboratórium működésében észlelt visszaélések miatt 2019 decemberében hozott meg.



A határozat továbbra is megakadályozza az orosz sportolókat abban, hogy a nemzetközi versenyeken országuk zászlaja alatt induljanak és lejátsszák tiszteletükre a himnuszukat. A CAS-döntés értelmében az oroszok az idénre halasztott tokiói nyári, valamint a 2022-es pekingi téli olimpián sem indulhatnak nemzetük képviseletében, mint ahogy - sikeres kvalifikációjuk esetén - a 2022-es, katari labdarúgó-világbajnokságon sem.



Oroszország emellett 2022 végéig nem rendezhet világversenyeket és nem is pályázhat azok megrendezésére, ezeken kormánytisztviselői és képviselői sem vehetnek részt.



A Katyusa egy népszerű dal a második világháború korából, amely egy lányról szól, aki visszavárja kedvesét a távoli határvidékről. A Katyusa női nevet kapta a Vörös Hadseregnek az először ezekben az években bevetett reaktív sorozatvetője is.