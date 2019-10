Olimpia

Peking 2022 - Zöld, befogadó és tiszta olimpiát ígérnek a szervezők

hirdetés

Kao Tien, a szervezőbizottság kulturális és ünnepi osztályának igazgatóhelyettese az Elbűvölő Peking címet viselő budapesti konferencián arról is beszélt, ezzel párhuzamosan arra is törekednek, hogy látványos legyen az esemény.



"Nemcsak Kína gazdag történetét akarjuk megmutatni, hanem az ország másik oldalát is. A világ számára a nyitott, modern Kínát is bemutatjuk" - jelentette ki Kao, aki ennek jegyében jelezte, hogy valamennyi létesítményben 5G-szolgáltatás áll majd a látogatók rendelkezésére.



Kao tájékoztatása szerint már a 2008-as, nyári játékokon is fontos szempont volt a létesítmények utóhasznosítása, éppen ezért különösen büszkék arra, hogy a 22 versenyhelyszínből 16-ot már a 11 évvel ezelőtti nyári olimpián is használtak. Hozzátette, valamennyi létesítmény nyitva lesz a nagy közönség számára a játékokat követően.



"Az olimpia egybeesik majd a Tavaszi Fesztivállal, amely a kínai újévi ünnep, így a látogatók igazi ünnepi hangulatot és feldíszített várost láthatnak majd" - mondta Kao, aki arról is beszámolt, hogy a létesítmények építése, az infrastrukturális beruházások és a felkészülés is jól halad.



Kao megjegyezte, a három versenyközpontot olyan gyorsvasút köti majd össze, amelyen a vonatok 350 km/órás sebességgel közlekednek, így Pekingből 30 perc alatt lehet eljutni Jencsingbe és további 20 perc alatt Csangcsiakouba.



"Lenyűgöző, amit Kína, Peking és a szervezők végeznek" - jelentette ki Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, aki szerint a 2022-es esemény két büszke sportnemzet találkozója is lesz egyben. "A magyar rövidpályás gyorskorcsolyaváltóval tavaly olimpiai aranyérmes Liu fivérek jól reprezentálják a hidat a két nemzet között".



Szabó kifejtette, az olimpia és a paralimpia a világ legnagyobb márkája, de sokkal több is ennél, mert az esemény által olyan épület-, infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés megy végbe, amely jelentős életkörülmény-javulást eredményez a rendező város lakóinak, példaként említette az akadálymentesítést és a technikai innovációkat.



A kínai főváros lesz az első, amely nyári és téli olimpiát is rendez. A magyarok is megismerkedhetnek a metropolisszal, ugyanis november 2-ától minden szombaton 19 órától megnézhetik az Elbűvölő Peking című, 52 részes dokumentumfilm-sorozatot a d1 televíziós csatornán, az erről szóló megállapodást a konferencián írták alá.