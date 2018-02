Phjongcshang 2018

Olimpiai bajnok a magyar korcsolyaváltó!

MTI/Czeglédi Zsolt

A Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba összeállítású négyes megszerezte Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét a rövidpályás gyorskorcsolyázók 5000 méteres férfi váltóversenyében a phjongcshangi játékok csütörtöki napján.



A tavalyi világ- és az idei Európa-bajnokságon is bronzérmes magyar kvartett Kínát és Kanadát megelőzve érte el a történelmi sikert, a dél-koreai együttes negyedikként zárt, miután a döntőben elesett az egyik tagja.



A magyarok ezt megelőzően két ezüst- és négy bronzérmet nyertek a téli olimpiákon, legutóbb a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros végzett másodikként 38 évvel ezelőtt, az 1980-as, Lake Placid-i játékokon.



A magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók az utolsó esélyüket megragadva így tovább folytatták nagyszerű sorozatukat, ugyanis három éve minden világversenyről éremmel tértek haza, az elmúlt három világbajnokságon összesen kilenc medált gyűjtöttek és mindegyiken legalább kettőt.



A fináléban Liu Shaoang az élre rajtolt a dél-koreaiakat megelőzve, de az első váltásnál a hazaiak visszavették a vezetést, kisvártatva pedig a kínaiak is a magyarok elé kerültek. A futam eleje kissé ideges és feszült volt, mindenki próbált minél előrébb helyezkedni. Egy ideig Kína is vezetett a magyarok előtt, de aztán a dél-koreaiak a harmadik pozícióból ismét az élre álltak, sőt a magyar négyes visszaesett negyediknek, amikor az addig hátul "vonatozó" kanadaiak egy váltásnál elé kerültek.



A finálé egyik drámai pillanata az volt, amikor a dél-koreai váltó egyik tagja elesett. Ez megnyugtatta a másik három csapatot, hosszú ideig Kanada haladt az élen Kína és Magyarország előtt. Alig tíz kör volt hátra, amikor ismét megélénkült a verseny, Kína megszerezte a vezető helyet, de Kanada szinte rögtön visszavette azt. Ekkor a magyar kvartett "csak" utazott, várta az alkalmat, amikor meglepheti riválisait.

Ez a pillanat az utolsó két váltásnál jött el. Előbb Liu Shaoang parádés kigyorsítással megelőzte kanadai riválisát, majd váltott bátyjával, Liu Shaolin Sándorral, aki kínai ellenfelét lehagyva élre állt. Innentől pedig már nem engedte ki a kezéből az aranyérmet, hatalmas ökölcsapással haladt át a célvonalon elsőként. A váltó olimpiai rekorddal győzött.



Noha a zsűri még videózott, de az előzgetések ellenére nyugodt, vitás helyzetektől mentes verseny volt, így a magyarok egy hatalmas piros-fehér-zöld zászlóval a jégen korcsolyázva ünnepeltették magukat. Nem is kellett csalatkozniuk, nem történt kizárás, azaz megszerezték a történelmi aranyérmet, amely 177. a sorban Magyarország esetében, de a korábbiak mind a nyári játékokon születtek.



Eredmények:

Rövidpályás gyorskorcsolya, férfi 5000 méteres váltó, olimpiai bajnok:

MAGYARORSZÁG (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba) 6:31.971 perc

2. Kína (Vu Ta-csing, Han Tien-jü, Hszü Hung-cse, Csen Tö-csüan) 6:32.035

3. Kanada (Charle Cournoyer, Pascal Dion, Samuel Girard, Charles Hamelin) 6:32.282