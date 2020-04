Koronavírus-járvány

Andrea Bocelli a YouTube új szupersztárja - videó

Andrea Bocelli lett a YouTube új szupersztárja. Az olasz sztártenor húsvét vasárnapi koncertjét az üres milánói dómból két nap alatt több mint 35 millióan nézték meg. 2020.04.17 08:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A YouTube videomegosztón rekordnézettséget döntött Bocelli rendhagyó fellépése, még soha ennyien nem figyeltek komolyzenei koncertközvetítést élőben ezen a platformon - írta a Variety.com.



A Music for Hope - Live from Duomo di Milano (Zene a reményért - Élőben a milánói dómból) című közvetítést a csúcson egyidejűleg 2,8 millióan nézték, ami szintén rekordnak számít a YouTube-on. A 25 perces Bocelli-koncertet 24 óra alatt több mint 28 millióan látták, és szerdára már meghaladta a 35 milliót az előadást megtekintők száma.



A 61 éves vak énekest a történelmi katedrális orgonistája, Emanuele Vianelli kísérte a koncerten, amelyen Bach és Gounod Ave Mariája és Mascagni Sancta Maria című műve is elhangzott, és amely az Amazing Grace (Csodás kegyelem) című keresztény egyházi énekkel zárult.