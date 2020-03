Koronavírus

A filmintézet ingyenesen nézhető filmekkel járul hozzá a digitális oktatáshoz

A Nemzeti Filmintézet (NFI) összesen 90 irodalmi adaptáció, történelmi film, ifjúsági, rajz-, mese- és dokumentumfilm ingyenes online hozzáférésének biztosításával járul hozzá a koronavírus-járvány miatt bevezetett digitális oktatáshoz és az otthon maradni kényszerülők tartalmas szórakozásához - közölte a szervezet szombaton az MTI-vel.



Az NFI Filmarchívum szakemberei által összeállított, 90 mozgóképet tartalmazó válogatásban irodalmi alkotások filmváltozatai, fontos történelmi, ifjúsági és animációs filmek szerepelnek, melyek felhasználhatók a magyar irodalom, történelem és médiaismeret online oktatásához, továbbá hozzájárulhatnak a tartalmas kikapcsolódáshoz is.



Az irodalmi klasszikusok válogatásban a legkiemelkedőbb írók alkotásainak filmes feldolgozásai válnak elérhetővé, különös tekintettel a kötelező olvasmányokra. Ingyenesen hozzáférhető így A kőszívű ember fiai, A Pál utcai fiúk, az Egri csillagok, az Édes Anna, a Légy jó mindhalálig, a Szent Péter esernyője című film.



A történelmi válogatásban játékfilmek szerepelnek, köztük A tizedes meg a többiek, a Budapesti tavasz, a Feldobott kő, a Hideg napok, a Szamárköhögés és a Valahol Európában is, amelyek történelmi forrásként is fontosak, mert pontos látleletet mutatnak arról, hogy az adott korszak alkotói hogyan gondolkodtak a magyarság létét meghatározó eseményekről, helyzetekről - tartalmazza a közlemény.



A válogatásba bekerült dokumentumfilmek - köztük a Pócspetri, a Pergőtűz, A Dunánál és az Én is jártam Isonzónál - a magyar történelem fehér foltjait, traumáit feltérképező művek, a túlélők vallomásaival.



Mint írják, a népszerű ifjúsági filmek, mint a Keménykalap és krumpliorr, az Égigérő fű vagy a magyar népmeséken alapuló rajzfilmek, továbbá olyan nagy kedvencek, mint a Vuk vagy a Szaffi, a legkisebbeknek szólnak.



Az NFI Filmarchívum elérhetővé teszi továbbá oktatási célú portálját, az Alapfilmek honlapot (www.alapfilmek.hu), amely az általános iskoláktól a gimnáziumig kínál segédanyagokat a magyar filmek feldolgozásához. A folyamatosan bővülő Alapfilmek jelenleg 312 feldolgozott magyar filmről kínál információkat és filmrészleteket is, amelyek szintén segíthetik a digitális oktatást.



Az NFI az Alapfilmek projekttel szeretné erősíteni a magyar filmek, a nemzeti filmkincs szerepét a közismereti tantárgyak oktatásában.



Az online filmklasszikusok az NFI Filmarchívum honlapjáról érhetők el: http://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/online-filmklasszikusok.