Programajánló

66 film nézhető ingyenesen a Filmarchívum honlapján

Péntektől január 5-ig a közönség ingyenesen és online láthatja a Filmarchívumban megőrzött és felújított 66 filmkincset, játék- és dokumentumfilmeket, rövidfilmeket és animációkat - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel.



Az érdeklődők filmtörténeti utazást tehetnek az első, Magyarországon forgatott filmfelvételektől a némafilmeken és háború előtti vígjátékokon át a hetvenes évek Balázs Béla Stúdióban készült avantgárd kísérleti filmjeiig. A válogatásban szerepelnek a nyolcvanas évek emlékezetes sikerei is, köztük a Dögkeselyű és az Egészséges erotika, valamint a kilencvenes évek kultfilmjei, a Roncsfilm és a Sose halunk meg.



Olyan ritkán látható régi közönségsikerek is helyet kaptak a programban, mint Keleti Márton Mágnás Miska, Csodacsatár vagy Gertler Viktor Állami áruház című filmje.



A válogatás bepillantást enged a Nemzeti Digitalizálási és Filmfelújítási Program eredményeibe is. Látható lesz többek között Mészáros Márta finoman árnyalt női portréja, az Örökbefogadás, amely Arany Medve-díjat kapott 1975-ben Berlinben, ahova idén februárban 4K-felbontásban, teljes körűen restaurálva tért vissza.



Frissen restaurált változatban nézhető meg többek között Szabó István korai, személyes hangú filmje, az Álmodozások kora, Koltai Róbert nagysikerű vígjátéka, a Sose halunk meg, valamint Magyar Dezső korábban betiltott filmje, a Büntetőexpedíció. A betiltott filmek közül Várkonyi Zoltán Keserű igazság című filmje is látható lesz.



A válogatásban szerepelnek animációs filmek minden korosztálynak, mint például a Daliás idők, a János vitéz és a Lúdas Matyi, az ifjúsági filmek közül az Égigérő fű és a Noé bárkái című természetfilm is.



Különleges csemegét ígér az utolsó magyar király, IV. Károly 1916-os koronázásáról szóló film "kritikai kiadása", amely a Filmarchívum és Nemzeti Múzeum együttműködésében készült. A több mint egyórás film a szereplők részletes beazonosításával, magyarázatokkal, kronológiai sorrendbe helyezve mutatja be az eseményeket. A felvétel érdekessége, hogy minden valószínűség szerint az alkotók között volt a Casablanca rendezőjeként világhírűvé vált Michael Curtiz, azaz Kertész Mihály, aki egy pillanatra meg is jelenik a filmen.



A Filmarchívum honlapjáról letölthető filmek egy része angol felirattal és akadálymentesítve is megtekinthető.