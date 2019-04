Programajánló

Májusban rendezik meg a Szentendrei Sörfesztivált

Kézműves sörök és egyéb gasztronómiai élmények, könnyűzenei tehetségkutató verseny, valamint a The Carbonfools, az Omen, a Hősök és a Belmondo koncertje várja a látogatókat. 2019.04.21 06:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Május 3. és 5. között rendezik meg a hagyományos Szentendrei Sörfesztivált a helyi Dunakorzón, ahol három nap alatt kézműves sörök és egyéb gasztronómiai élmények, könnyűzenei tehetségkutató verseny, valamint a The Carbonfools, az Omen, a Hősök és a Belmondo koncertje várja a látogatókat.



A magyar és a nemzetközi kézműves, kisüzemi és nagyüzemi sörkülönlegességekkel a Dunakorzón és a Lázár cár téren várják az érdeklődőket.



A rendezvény három napja alatt a nagy koncertek mellett fellép a számos stílusban játszó CéAnne and The Magic Pineapple, a Paul Simon-dalokat játszó akusztikus duó, a Kodachrome, valamint a harmonikán klasszikus-, könnyű-, dzsessz-, nép- és világzenét játszó Kéméndi Tamás - áll a szervezők közleményében.



A vasárnapot a III. Szentendrei Nagyszínpad könnyűzenei tehetségkutató verseny döntője nyitja, amely Szentendre és térsége fiatal zenekarainak, énekeseinek ad lehetőséget a bemutatkozásra és megmérettetésre.