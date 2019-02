Csodálatos látvány

Elképesztő produkcióval ríkatta meg Amerikát az Attraction - videó

A tengerentúlon is mindenkit meghódított a magyar Attraction Black Light Theatre. Előadásuktól továbbra is elakadt a lélegzet, és kicsordul a könny. Pedig nem is vagyunk amerikaiak, de az America's Got Talentben leadott műsorukon tényleg mindenki sírt, kicsik és nagyok is. A csapat rendkívül büszke az elért eredményeire, joggal!

