Isten éltesse!

82. születésnapján köszöntötték Törőcsik Marit

A Nemzeti Színház társulata 82. születésnapja alkalmából köszöntötte Törőcsik Marit, a nemzet színészét csütörtök délután a szombathelyi Markusovszky kórházban. 2017.11.23

A társulat tagjai személyes üzeneteket írtak Törőcsik Marinak, valamint egy közös köszöntést is megfogalmaztak - olvasható a színház MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



A társulat levelében azt írja, Törőcsik Marit várják vissza a színpadra, hogy játékával további örömet szerezzen nekik és a közönségének is.



A nemzet színészét Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György telefonon köszöntötte fel az Úri muri című előadás próbájáról. Törőcsik Mari is üzent a társulatnak: "a Nemzeti Színház társulatának üzenem, beleértve mindenkit a pincétől a padlásig, a műszaktól a takarítókig: részint nekik is köszönhetem, hogy még itt az ágyban fekszem és beszélek. Annyi szeretetet kaptam tőlük, ami életben kell, hogy tartson. Talán azt is megérem, hogy még egyszer színpadra állok".



Anatolij Vasziljev orosz rendező, a művésznő barátja, emailben köszöntötte Törőcsik Marit. Mint írja, mindenkinek, akivel színházi szemináriumok során találkozik, Törőcsik Mariról mesél. "Büszke vagyok rád és rajongok érted" - írja a neves művész.