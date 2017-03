Zene

Cimbaliband: négy koncert Angliában, új műsor Balkán Projekt címmel

Négy koncertet ad Angliában a Cimbaliband a hét második felében. A népszerű világzenei formáció március 30. és április 2. között lép fel, és több dalt előad új, Balkán Projekt című műsorából, amelynek bemutatója április 9-én lesz a gödöllői Művészetek Házában. 2017.03.28 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Fotó: MTI

Az angliai koncertsorozat első állomása csütörtökön a londoni The Forge, pénteken a BBC Radio 3 In Tune című műsorában élőben játszik a Cimbaliband, szombaton a londoni Catholic Center, vasárnap pedig southendi Westcliff United Reformed Church a fellépés helyszíne - tájékoztatta Unger Balázs zenekarvezető az MTI-t.

Az NKA Cseh Tamás Program támogatásával megvalósuló angliai koncertek között angol és magyar közönségnek szóló egyaránt szerepel. A Cimbaliband az angliai miniturné alkalmával több dalt előad a csapat új, nagyszabású műsorából, a Balkan Projektből, amelynek bemutatója április 9-én vasárnap este lesz a gödöllői Művészetek Háza színháztermében.

Mint írták, a Balkán Projekt vérpezsdítő, táncos zenei élmény, természetesen a cimbalommal a középpontban. A produkcióban a zenekarhoz tavaly csatlakozott énekes, Danics Dóra mellett Barity Zorán harmonikavirtuóz és Bede Péter, a Fanfara Complexa szaxofonosa is közreműködik. A bemutató estet a Balkán hangulatát megidéző vetítés kíséri, amelyet Mandula Éva grafikusművész állított össze.

Márciusban a Cimbaliband tavaly megjelent Recycle című lemezével - egyedüli magyar zenekarként - felkerült az európai világzenei lemezlistára. A World Music Charts Europe-on (WMCE), amelyet több ezer lemez közül válogatnak világzenei szakemberek, a Cimbaliband a 20. helyen szerepelt legutóbbi anyagával.

A 2006-ban alakult, Unger Balázs cimbalmos, énekes által vezetett Cimbalibandnek a Recycle a kilencedik lemeze. A balkáni népzenei elemeket előszeretettel használó, de a bulizós zene felé is nyitott gödöllői Cimbalibandben a magnak számító Unger testvérek (Unger Gergő gitáron és kobozon játszik, valamint énekel) mellett Solymosi Máté (hegedű, brácsa), Tóth Gergely (nagybőgő) és Babos Lőrinc (dob, derbuka, cajon, kanna) játszik, az állandó vendég Danics Dóra pedig énekel.