Koronavírus

Londonban a legmagasabb készenléti szint lép életbe

A koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromfokozatú angliai készenléti rendszer legmagasabb szintje lép életbe szerdától Londonban és néhány környező megyében, miután az utóbbi időszakban jelentősen megugrott az új fertőződések száma ezekben a térségekben. Szakértői vélemények szerint ezt egy újonnan azonosított koronavírus-változat is okozhatja, bár a vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a variáns nem veszélyesebb a koronavírus eddig ismert típusainál.



Az intézkedés alapján, amelyről Matt Hancock egészségügyi miniszter hétfőn tájékoztatta a londoni választókerületek alsóházi képviselőit, az érintett térségekben be kell zárniuk a múzeumoknak, a turistalátványosságoknak, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek, bár az utóbbiak elvitelre és házhozszállításra felvehetnek ételrendelést.



Emellett a nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthatnak összejöveteleket, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhat egymás társaságában.



A stadionokban rendezett sporteseményeket csak közönség nélkül lehet megtartani. A kormány emellett azt kéri a legmagasabb készültségi szint hatálya alá sorolt területek lakóitól, hogy lehetőleg ne hagyják el azokat a térségeket, amelyekre az intézkedés vonatkozik, és ezekbe a térségekbe a máshol élők ne utazzanak be.



A boltok, a fodrászatok, az edzőtermek ugyanakkor nyitva maradhatnak, és a csütörtökön kezdődő téli szünetig az iskolákat sem zárják be.



A szerdán nulla órától életbe lépő szigorított korlátozás Londonra és a vele északról határos Hertfordshire, illetve a főváros keleti határában fekvő Essex megyék egyes térségeire terjed ki.



A szigorításoktól érintett országrészekben hozzávetőleg 9 millióan élnek.



Matt Hancock, aki hétfő délután részletesen is tájékoztatta az alsóházat az intézkedésről, elmondta: brit szakértők az elmúlt néhány napban a koronavírus új változatát azonosították, és az elsődleges vizsgálatok alapján nem kizárható, hogy a járvány délkelet-angliai terjedésének gyorsulását ez a variáns okozza.



Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta ugyanakkor, hogy hasonló koronavírus-variánsokat az elmúlt hónapokban más országokban is kimutattak.



A brit kormány mindazonáltal értesítette az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) a Nagy-Britannián belül elsősorban Dél-Angliában észlelt új variáns azonosításáról, és az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) szakértői folyamatosan vizsgálják ezt a koronavírus-változatot a brit védelmi minisztérium Porton Down városában - Anglia délnyugati térségében - működő vegyi és biológiai kutatóintézetében.

Matt Hancock hétfői alsóházi tájékoztatójában kiemelte: a vizsgálatok alapján semmi nem utal arra, hogy ez a koronavírus-változat az eddig ismert variásnál nagyobb valószínűséggel okozna súlyos megbetegedést, és a legutóbbi egybehangzó klinikai szakértői vélemények szerint nagyon valószínűtlen, hogy ez a típus ne reagálna a koronavírus elleni oltóanyagokra.



Az egészségügyi miniszter elmondta: a délkelet-angliai országrészekben azért volt szükség a járványkészültség soron kívüli szigorítására, mert ezekben a térségekben exponenciális ütemben emelkedik - egyes régiókban hétnaponta megkétszereződik - a naponta kimutatott új fertőződések száma.



Hancock hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a múlt héten kezdődött és egyre nagyobb térségekre kiterjedő nagy-britanniai oltási kampány "elhozza a szabadulást" a járvány igája alól. Időbe telik azonban, mire az oltások hatása országosan érezhetővé válik, és addig ki kell tartani a korlátozások mellett - tette hozzá.