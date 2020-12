Járvány

Beadták az első koronavírus elleni oltást az Egyesült Államokban

Megkezdődött a koronavírus elleni oltási kampány hétfőn az Egyesült Államokban. Az országban elsőként egy New York-i ápolónő, Sandra Lindsay kapta meg a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett vakcinát.



Első körben az egészségügyi dolgozókat és az idősotthonokban élőket oltják be az Egyesült Államokban. Moncef Slaoui, a járványellenes kormányzati programért felelős kutató, az amerikai oltási kampány vezetője elmondta, hogy terveik szerint elegendő oltóanyag áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy jövő év március közepéig már 100 millió amerikai be legyen oltva a koronavírus ellen.