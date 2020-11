Koronavírus

Jelentősen csökkenhetett a napi fertőződési szám Angliában

Az új számítások alapján csökkent a terjedés sebességét mutató R reprodukciós ráta is.



A brit statisztikai hivatal (ONS) pénteken ismertetett heti felmérése szerint Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb, 56 millió lakosú országrészében - a november 14-én zárult egy hétben 664 700 - hozzávetőleg nyolcvan lakosonként egy - volt a koronavírust hordozó fertőzöttek száma.



Az ONS közölte: számítási módszertana arra vall, hogy a vizsgált időszakban tízezer lakosonként naponta 7,14 új koronavírus-fertőzés történt Angliában az egy héttel korábbi 8,38 és a két héttel korábbi 9,52 helyett.



Ez azt jelenti, hogy a korábbi hetekben mért, hosszabb ideig viszonylag stabilan 50-52 ezer között mozgó napi új fertőzésszámról 38 900-ra csökkent a naponta bekövetkező új angliai fertőződések száma a november 14-én zárult egyheti időszakban.



Az ONS becslései szerint október utolsó hetében 51 900 új koronavírus-fertőzés történhetett napi átlagban.



A statisztikai hivatal más módszerekkel méri a koronavírus-fertőzés terjedésének sebességét, mint a kormány. A brit egészségügyi minisztérium a koronavírus-szűrésekkel kétséget kizáróan igazolt új fertőzéseket tünteti fel napi adatismertetéseiben, az ONS ugyanakkor szélesebb adatkörre kiterjedő, becsléseket is tartalmazó folyamatgörbéket vázol fel heti kimutatásaiban.



A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a csütörtök estével zárult 24 órában az Egyesült Királyság egészében 22 915 koronavírus-fertőzést szűrtek ki.



Országszerte eddig több mint 37 millió koronavírus-tesztet végeztek és ezek közül 1,45 millió lett pozitív.



A brit kormány számítási módszertana szerint - amely a koronavírus-fertőzés megállapításától számított 28 napon belül bekövetkező haláleseteket veszi figyelembe - az Egyesült Királyságban eddig 53 619 halálos áldozata van a koronavírus-járványnak.



A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) új számításai szerint csökkent az "R" reprodukciós ráta is, amely az Egyesült Királyság egészének átlagában jelenleg 1-1,1 között van.



Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 10-11 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.



A SAGE a korábbi hetekben 1,1-1,3 közötti R rátát valószínűsített.



A brit egészségügyi hatóságok becslése szerint a nagy-britanniai koronavírus-járvány tavaszi tetőzésének idején 3,5 körül lehetett az "R" mutató országos átlagban, vagyis akkoriban tíz fertőzött 35 embernek adhatta tovább a vírust. Ez exponenciális ütemű terjedést jelentett a tavaszi hónapokban.



Az új adatok még nem tükrözik a november 5-én négy hétre érvénybe léptetett angliai korlátozó intézkedések hatásait.



A kormány meghirdetett célja az, hogy ezekkel az intézkedésekkel 1 alá csökkenjen a R reprodukciós mutató, mert ez is annak a megbízható jele lenne, hogy a koronavírus-járvány visszavonulóban van.