Horvátországban és Szlovéniában is gyorsul a járvány terjedése

Szlovéniában szombattól egy hétre bezártak a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák.

Horvátországban és Szlovéniában is tovább gyorsul a koronavírus-járvány terjedése, utóbbiban közel a kétszeresére nőtt a fertőzöttek száma az előző naphoz képest - derült ki a válságstábok szerdai jelentéséből.



Jelko Kacin kormányszóvivő sajtótájékoztatóján elmondta: a kormány csütörtöki ülésén dönt arról, hogy meghosszabbítja-e a jelenleg is érvényben lévő korlátozásokat. A járvány terjedésének üteme ezt valószínűsíti - hangsúlyozta.



Szlovéniában szombattól egy hétre bezártak a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok is, néhány kivétellel pedig az óvodák és a diákotthonok is. Múlt keddtől éjszakai kijárási tilalom lépett életbe, hétfőtől pedig az oktatási intézmények - az elemi iskolák alsó tagozatos osztályai kivitelével - digitális oktatásra álltak át.



A kormány által szerdán közzétett adatok szerint kedden 2605-tel 28 208-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Hét beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 263-ra nőtt. A diagnosztizált betegek közül 612-en vannak kórházban, közülük 99-et ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt egy nap alatt 2378-cal nőtt és elérte a 40 999-et az azonosított fertőzöttek száma. Rekordszámú, 23 ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma így 493-ra emelkedett. Kórházban 932 beteget ápolnak, közülük 68-an vannak lélegeztetőgépre kapcsolva.