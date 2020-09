Illegális bevándorlás

Német belügyminiszter: a migrációs politika határozza meg Európa jövőjét

A menekültügyi migrációs politika határozza meg Európa jövőjét, és reformjáról az év végéig megállapodásra kell jutniuk az Európai Unió tagországainak - mondta a német belügyminiszter egy vasárnapi lapinterjúban.



Horst Seehofer a Bild am Sonntag című német lapban közölt interjúban kiemelte, hogy "a közös európai migrációs politika a legfontosabb feladat", és az "összes többi fontos téma, a klíma, a munkaerőpiac és a korona előtt áll", mert "a migrációs politika dönt Európa jövőjéről".



Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság a napokban mutatja be az ügyről készített reformjavaslatát, Horst Seehofer aláhúzta, hogy egy alaposan kidolgozott koncepciót vár, amelyről egyetértésre lehet jutni a tagállamok körében az év végéig.



A Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét ellátó Németország belügyminisztere hozzátette, hogy személyesen is mindent megtesz a sikerért, de ennek esélyét rontják a menedékkérők befogadására kialakított és a napokban egy tűzvészben megsemmisült leszboszi Moria tábor lakóinak németországi befogadásáról folytatott viták.



"Sok szomszédunktól hallom, hogy ugyan miért kellene részt vennünk ebben (a Moria tábor hajléktalanná vált lakói helyzetének rendezésében), ha a németek mindig az erkölcsvilágbajnok szerepében tetszelegnek és ezzel nyomás alá helyeznek minket. Nehéz ellentmondani nekik. Nem Európa gyámjaként kellene fellépnünk, hanem partnerként" - mondta a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa.



Hozzátette: szakítani kell azzal a megközelítéssel, hogy "csak annak van szíve, aki a korlátlan befogadás pártján áll, és szívtelen szörnyeteg, aki az okos, megfontolt cselekvés híve, és kiáll a migráció korlátozása és irányítása mellett".



"Az egész szövetségi kormány nevében elmondhatom, hogy nagy szívünk van, de nincs kimeríthetetlen lehetőségünk menekültek befogadására" - mondta Horst Seehofer.



Egy másik vasárnapi német lap, a Welt am Sonntag az Európai Bizottság készülő menekültügyi reformjavaslatával kapcsolatban kiemelte, Németországban gyakran tapasztalható az a felfogás, hogy a határok következetes védelme embertelenség, a szabadon átjárható határok pedig emberségesek, holott a határok erőteljes védelme világszerte bevett gyakorlat, az Európai Unió külső határa viszont nemzetközi összevetésben kevéssé védett.



Minderről egy másik CSU-s politikus, Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti (EP-) frakciójának vezetője elmondta: "ha nem biztosítjuk és nem védjük az EU külső határát, akkor az embercsempész bandák, a maffia vagy Erdogan török elnök dönti el, hogy ki jön Európába".



"Ez elfogadhatatlan. Európának önállóan kell határoznia arról, hogy ki jöhet" - tette hozzá.

A 2015-ös menekülthullám kezeléséről szólva hangsúlyozta: az volt a baj, hogy főleg a szolidaritásról volt szó, és így a menedékkérők EU-s tagállamok közötti elosztását szabályozó mechanizmus volt a középpontban, a határok biztosítása és az elutasított menedékkérők hazajuttatása pedig nemigen volt téma.



"Ezért a jövőben egy kiegyensúlyozott menekültügyi politikára van szükség, amely összhangot teremt a humanitás, a segítség és az ellenőrzés között" - mondta Manfred Weber.