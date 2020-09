Koronavírus

Olaszországban újranyitott az Európában elsőként karantén alá vett település óvodája

Olaszországban újranyitott hétfőn az Európában elsőként karantén alá került település óvodája, amely februártól sokáig koronavírus-szűrőállomásként működött. Az északkeleti Vo'Euganeóban 19 gyerek kezdte újra az óvodát.



A venetói települést, kevesebb mint háromezerötszáz lakosával, február 23-án zárták le az új típusú koronavírus terjedése miatt. A járvány tetőzésének hónapjaiban az óvoda épületét a fertőzöttek szűrésére használták. A teljes lakosságot tesztelték, hatvanhat volt a fertőzöttek száma, három beteg meghalt.



Hétfőn nemcsak ott, hanem Olaszország-szerte újranyitottak az óvodák, amelyeket még a többi oktatási intézménnyel együtt március 10-én zártak le. A szeptember 14-i hivatalos tanévnyitót megelőzve újraindult a tanítás az északi Alto Adige iskoláiban is.



Roberto Speranza egészségügyi miniszter korábbi bejelentése szerint az oktatási intézményekben 14 éves kortól kötelező lesz a szájmaszk viselése. A hat év feletti kisebb tanulók között csak akkor, ha nem tudják biztosítani számukra a legalább egyméteres biztonsági távolságot. A tervek szerint a tárca naponta 11 millió, egyszerhasználatos sebészmaszkot készül szétosztani az iskolák diákjai, a pedagógusok, valamint személyzet között.



Matteo Salvini, az ellenzéki Liga párt vezetője úgy vélte, az iskolakezdés "káoszba fog fulladni", és bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Lucia Azzolina oktatási miniszternek, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusának a lemondatására.



Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy az Oxfordi Egyetemen által fejlesztett vakcina jelentős számú dózisát olaszországi laboratóriumokban gyártják. Ha az oltóanyag engedélyt kap, Olaszország kétmillió dózist fenntart magának, és már az ősszel beadják az egészségügyi dolgozóknak és az idősotthonok lakóinak - tette hozzá. Megjegyezte, addig is ajánlott az influenza elleni oltás az időseken kívül a középkorúak számára is.



Olaszországban hétfői tájékoztatás szerint egy nap alatt 1108 új beteget szűrtek ki a korábbi 1297 után, de a vírustesztek száma a korábbi felére, ötvenezerre csökkent. A halottak száma tizenkettőre emelkedett a korábbi hétről, és elérte a 35 553-at. Az aktív fertőzöttek száma túllépte a 35 ezret, 1712 beteget kezelnek kórházban, 142-re emelkedett az intenzíven levők száma az augusztus elején mért negyvenről. A gyógyultak száma meghaladta a 210 ezret. Gyógyultakat és halottakat is beleszámolva, a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 278 784-et.



Most először a legtöbb fertőzöttet, egy nap alatt 218-at, a déli Campania tartományban szűrték ki, valamint a közép-olaszországi Lazióban 159-et, ahol február óta ez a legnagyobb szám.



A milánói San Raffaele kórház közlése szerint a náluk kezelt volt miniszterelnök, Silvio Berlusconi állapota javulást mutat. Berlusconi családja több tagjának koronavírus-tesztje is pozitívnak bizonyult.