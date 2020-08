Románia

Volt államfő és volt miniszterelnök is indul a bukaresti főpolgármester-választáson

Tizennyolc főpolgármester-jelölt indulását hagyta jóvá a bukaresti választási bizottság, köztük Traian Basescu volt államfőét és Calin Popescu Tariceanu volt miniszterelnökét - írta szerdai számában a liberális Adevarul című lap.



A testület döntése értelmében 22 párt, politikai szövetség és független jelölt pályázhat a főváros önkormányzati tanácsának 49 képviselői helyére.



A szeptember 27-i egyfordulós választáson Románia mind a 3200 településén a legtöbb szavazatot összegyűjtő polgármesterjelölt kerül a községháza vagy városháza élére, függetlenül attól, hogy megszerezte-e a voksoknak legalább a felét.



Bukarestben a kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) által is támogatott Nicusor Dan független jelölt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) volt elnöke és a tisztséget jelenleg is betöltő Gabriela Firea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) legnépszerűbb politikusa a két legesélyesebb jelölt. Mivel azonban nem lesz második forduló, küzdelmüket döntő módon befolyásolhatja az, hogy a főpolgármesteri tisztségre esélytelen versenytársaik hány szavazatot visznek el.



Basescu indulása a magát a "jobboldal közös jelöltjének" tartó Dan esélyeit rontja. A volt államfő nem is titkolja, hogy az USR-t akarja "megleckéztetni", amiért az általa alapított, az ötszázalékos választási küszöb átlépéséért küzdő Népi Mozgalom Pártot (PMP) kihagyták a Dan körül kialakított jobboldali (PNL-USR) választási összefogásból.



Tariceanu feltehetően inkább attól a PSD-től vehet el szavazatokat, amellyel az általa alapított balliberális ALDE három éven keresztül közösen kormányzott. Ő azonban nem másokat akar megleckéztetni, indulása inkább azt jelzi, hogy ő maga megtanulta azt a leckét, amelyet a tavalyi európai parlamenti választáson kapott, vagyis azt, hogy pártjának csak akkor lehet esélye a választási küszöb átlépésére, ha a választási csatában pártelnökként ő maga áll a hadba küldött csapatai élére.



Basescuval ellentétben az akkor még szenátusi elnök Tariceanu tavaly nem jelöltette magát európai parlamenti (EP-) képviselőnek: a politikai elemzők ennek tulajdonítják, hogy a PMP bejutott az EP-be, az ALDE viszont nem.



A valóban esélyes jelöltek, és a román politika közismert, de második vonalba szorult szereplői mellett tíz parlamenten kívüli párt politikusként nem jegyzett képviselője és több, ismertségét ez úton növelni próbáló független jelölt - köztük két színész, egy tornatanár, egy légiirányító és egy hegyi idegenvezető - is megpályázta a bukaresti főpolgármesteri tisztséget.